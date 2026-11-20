路透社檢視的1份美國國會報告呼籲，政府不應認證中國製飛機，且若歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）等國防承包商不停止投資中國航太產業，美方也應撤銷與這些企業的合約。

美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會（HouseSelect Committee on China）在報告中建議，華府應加強出口管制、限制對中國航太業投資，避免關鍵技術轉移，並指西方政府未能充分遏制中國空中軍事力量崛起。

委員會歷經1年調查後，委員會主席、共和黨籍密西根州聯邦眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）表示，「美國及盟友應收緊出口管制，並收緊對航太業的投資限制，阻止關鍵技術轉移，以免我們的頭號對手日益壯大。」

報告指出，美國聯邦航空總署（FAA）不應允許中國製飛機在美國飛行，理由包括中國至今仍未公布2022年中國東方航空波音客機空難調查報告，以及政府補貼國營飛機製造商中國商飛（COMAC）和中國航空工業集團（AVIC）。FAA表示，目前尚未認證任何中國製飛機，但不評論報告內容。

報告建議，財政部應限制美國資金投資中國航太業，並敦促盟友跟進；在法國企業切斷與中國「軍民融合生態體系」的聯繫前，應加強審查其收購美國航太企業。報告稱，西方企業透過合資、共同開發等商業關係，將航太技術、專業知識及工業產能轉移至中國，最終使中國軍方受益。

報告還點名漢威航太（Honeywell Aerospace）、奇異航太（GE Aerospace）及柯林斯航太（CollinsAerospace），稱這些公司曾多次取得許可，將受管制技術轉移給中國軍方及軍方相關機構。對此漢威表示，相關計畫均經美國政府核准；奇異稱重視國安、法規遵循及智慧財產權；柯林斯航太的母公司RTX也說，將遵守美國法律。

報告警告，「若美國單方面實施限制，盟國企業卻接手填補市場空缺，將使美國航太企業居於劣勢，也無法阻止中國取得西方技術。」

此外，部分法國企業向中國客戶宣稱自身不受美國限制，空中巴士也宣傳，可在不受限制的情況下出售衛星照片。報告還指出，法國航太企業與中國產業的關係遠較美國企業密切，呼籲財政部主導的委員會，在法國切斷與中國產業的緊密連結前，加強審查法國企業收購美國關鍵技術。