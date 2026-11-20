美國馬里蘭州發生一起離譜的AI誤判事件！一套安裝在校園的AI槍械偵測系統，竟將一袋多力多滋（Doritos）洋芋片誤認為槍械，還以90%的信心指數發出警報，導致4名高中生遭大批警察持槍包圍、命令跪地並上銬搜身。事隔約一年，4名學生及校友正式提起訴訟，控告AI系統開發公司、警方、教育委員會、校長，指控這些大人讓他們遭到非法拘留與搜查，並在事後承受嚴重的心理創傷。

根據《衛報》報導，該起事件發生於2025年10月20日，當時4名學生剛結束足球訓練，教練發給球隊多力多滋洋芋片。當時就讀高三的塔基・艾倫（Taki Allen）帶著幾包洋芋片，與朋友在校園野餐桌旁等待家人接送，沒想到現場突然出現6輛閃爍警燈的警車，多名警員甚至拔槍靠近，學生們嚇得舉起雙手。

訴狀指出，學生隨後被警方命令跪地、戴上手銬並接受搜身，過程中感到震驚，甚至擔心自己可能有生命危險。更令人傻眼的是，事後有警員準備離開時，竟對學生說：「嘿，謝謝你沒逃跑，那可真是個大問題。」

訴訟內容指出，這起事件與AI槍械偵測系統Omnilert有關。該系統會掃描校園監視器畫面，尋找疑似槍械的物品，當時卻以90%的信心度將多力多滋袋標記為槍械。更離譜的是，即使校方人員與警方查看影像後，已認為警報可能是誤判，警示仍持續發送，最終演變成警方大規模出動。

訴狀也質疑系統的準確性，引用馬里蘭州教育監察長辦公室的調查指出，巴爾的摩郡公立學校超過99%的相關槍械偵測警報都是假陽性，且不需要警方介入。原告認為，這套技術不僅存在嚴重誤報問題，相關人員也未能妥善處理警報，才讓學生無端遭受如此對待。

此外，訴訟還揭露，事發後校長曾在傳給其他行政人員的訊息中，以笑臉表情符號輕鬆調侃事件，卻沒有向學生道歉。據稱，一名警員甚至在現場抱怨「該死的Omnilerts」及「愚蠢的AI攝影機」，顯示警方也對系統誤判有所不滿。

然而，對學生而言，這場誤會並不好笑。艾倫表示，事件發生後，他已不再覺得放學後留在校園等待接送是安全的，甚至經常自掏腰包搭車回家，避免在學校等待家人或朋友。

其中一名學生的母親弗麗達・溫菲爾德（Frida Winfield）也表示，任何孩子在自己學校外等待母親接送回家，都不應該面臨這樣的無端危險。

代表學生提告的民權委員會指出，這些學生不僅被容易誤判的科技辜負，也被原本應該保護他們的成年人辜負。Omnilert發言人先前表示，公司正在審查訴訟內容，對學生及家人經歷的恐懼深感遺憾；巴爾的摩郡政府則表示，因案件仍在訴訟中，暫時無法評論。