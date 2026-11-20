美國聯邦參議院今天以62票對33票，跨黨派通過能源許可改革法案，將加快大型能源與基礎建設的審查，並要求資料中心自行負擔電網升級費用，法案將送交眾議院表決。

法新社報導，美國兩大主要政黨均同意，現行許可證核發架構是一套累積數十年、法規彼此重疊的繁瑣體系，亟需徹底改革。

這項「2026年跨黨派美國可負擔與就業法案」（BAAJA）勉強跨過避免「阻撓議事」（filibuster）所需的60票門檻。

包括參院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在內，共15名民主黨參議員投下贊成票；共和黨方面則有密蘇里州參議員霍利（Josh Hawley）與南達科他州參議員朗茲（Mike Rounds）2人投下反對票。

國會氣候議題重要推手、羅德島州民主黨籍參議員懷特豪斯（Sheldon Whitehouse）是法案共同提案人，他和多名民主黨支持者強調，這項法案將升級老舊電網，讓偏遠地區太陽能與風力發電計畫產出的電力，能更順暢地輸送到有需求的地方，進而推動潔淨能源發展。

這項法案也限制總統對不同能源採取差別待遇的權力，這可能讓川普政府無法封殺再生能源計畫，但也會讓未來的民主黨籍總統無法撤銷油氣管線計畫。

法案中也明定資料中心須自行負擔電網升級費用，這是各界在住宅電價飆漲之際的一大重要訴求，但法案並未處理資料中心造成的空氣汙染和耗水問題。

多數共和黨人雖支持這項法案，但民主黨內部中間派與進步派卻出現分歧；黨內左派擔心環保把關機制遭削弱，也關注美洲原住民團體擔心文化遺址受衝擊的反對聲音。

美國總統川普（Donald Trump）日前在社群媒體發文力挺法案，稱這是「美國能源獨立與能源主導地位的一大勝利」，不僅能確保美國更快速興建管線、礦場與發電廠，還能「降低美國家庭的能源花費」。

中間偏左智庫「第三路線」（Third Way）氣候與能源專家佛里德（Josh Freed）告訴法新社：「要因應氣候變遷、持續推動經濟成長並創造新機會，就必須讓能源系統現代化，並大量興建設施以滿足不斷成長的需求。」

這次表決也讓環保團體出現分歧，有團體認為這項法案有助於「更快、更大規模地建設廉價且潔淨的能源，並為拯救數百萬人性命所需的氣候解方打開大門」；另有環團批評，法案中的捷徑條款將使負擔沉重的社區面臨更多汙染，但對再生能源的助益卻令人存疑。

不過，由於這項法案在參院僅以些微票數過關，未來共和黨若要在掌握微弱多數的眾議院闖關，恐將困難重重。