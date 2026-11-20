一名親近白宮的消息人士今天表示，白宮國家網路總監凱恩克洛斯（Sean Cairncross）已遭「開除」。數天前，科技系統故障導致美國航空運輸、銀行與國家安全系統陷入混亂。

路透社報導，在凱恩克洛斯遭到撤換之際，美國總統川普與其政府正因過去一週一連串系統中斷的應對方式，面臨日益嚴格的檢視，這些事件包括影響全球數億名微軟（Microsoft）用戶的系統中斷，以及導致逾1萬8000架次航班大亂的全美航空運輸停擺。

解除凱恩克洛斯的職務，是自這波當機事件發生以來，川普政府做出的首項重大人事異動。

凱恩克洛斯負責督導聯邦政府各部門的網路安全政策與策略。根據消息人士，戰爭部首席資訊官戴維斯（Kirsten Davies）將暫代此職務。

這名要求匿名的消息人士表示：「總統完全支持解除凱恩克洛斯的職務。」

凱恩克洛斯今天晚間發表聲明表示，能在川普政府任職，是「一生的榮幸」。

網路安全專家告訴路透社，近期發生的科技系統中斷，很可能與企業在人工智慧（AI）時代急著修補新發現的軟體漏洞有關。先進的AI工具讓企業更容易找出自身資安防護的弱點。

美國最高情報官員昨天表示，這些中斷事件是與維護和技術變更有關的個別服務故障，並非協同發動或由國家支持的攻擊。

密蘇里州共和黨籍聯邦參議員霍利（JoshHawley）17日在華府向媒體表示，川普政府應向國會議員簡報這些系統故障事件，讓他們能「向美國人民說明發生了什麼事」。

凱恩克洛斯出任國家網路總監前，曾任共和黨全國委員會（Republican National Committee）高層主管。他的繼任者將須獲得聯邦參議院同意，而參院明年1月起將由民主黨掌控。