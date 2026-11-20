駐芝加哥辦事處與美國明尼蘇達大學19日共同舉辦「台灣的健康、醫學與民主」快閃特展，透過日治時期至80年代的台灣醫療衛生史料，以及民主與醫療主題影片，帶領社會大眾了解台灣健康意識的發展脈絡及醫療與民主進程的關聯。

駐芝加哥辦事處新聞稿指出，活動匯集明尼蘇達大學溫哥斯汀生物與醫學史圖書館（WangensteenHistorical Library of Biology and Medicine）、東亞圖書館及密西根大學珍貴館藏與史料，包括早期台灣民主雜誌、日治時期醫療與衛生史料，台灣民主與醫療主題影片。

駐芝加哥辦事處長類延峰指出，台灣供應鏈與美國緊密結合，民主是台美經貿、科技等合作與共同驅動力的重要基石，無論面對何種地緣政治、經濟或複雜情勢，雙方皆能攜手合作，共同應對挑戰。

類延峰提到，過去許多在美台灣人、台美醫師社群與美國友人，共同推動台灣民主成熟，使台灣成亞洲具代表性的民主國家。台灣推動生技發展，契合明尼蘇達州優勢領域，期待未來在科技、經濟、健康與醫學研究等領域深化合作，共創繁榮與韌性。

活動召集人明尼蘇達大學醫學史計畫副教授WayneSoon指出，台灣在醫療品質與民主表現上備受國際肯定，在Numbeo健康照護指數排名全球第一、具高滿意度的單一支付全民健保制度，及2025年經濟學人資訊社（Economist Intelligence Unit，EIU）民主指數，名列亞洲最具民主程度的國家，領先美國。

他提到，不同於傳統由上而下的史觀，台灣社會由下而上的公民力量至關重要。海內外尤其是美國中西部的台灣民主倡議者，承接日治時期留下的健康意識脈絡，形成另類菁英力量，推動民主自由與醫療近用、平權，在威權轉型後建立可持續的民主社會。

活動提供日治到80年代珍貴台灣醫療史料，現場播放「流麻溝十五號」、「狂飆一夢」、「大濛」及「末代叛亂犯」等民主進程相關影片片段。