美國總統川普今天告訴路透社，他訪問中國期間，1名幕僚曾向中方官員提出美國公民陳友麟（Youlin Chen）及敏辛（Min Zin）的案件，美方認定這2人遭中國不當拘留。

川普結束深圳的美中俄領袖峰會，返回華府途中接受路透社電話訪問。他表示，這2人是目前遭中國拘留的「少數幾名」美國公民。

陳友麟是出生於中國的地震學家，專長是利用地震訊號偵測北韓核試驗，自2024年11月起遭中國拘留。研究緬甸問題的學者敏辛則於今年6月赴中國西南部訪問期間遭到逮捕。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）已將2人列為「遭不當拘留」人士，促成2人獲釋是美國政府優先要務。中國則不承認美方認定，並表示相關拘留案件均依法處理。

美國多名共和黨國會議員18日曾敦促川普向中國國家主席習近平施壓，要求釋放2人。不過，川普今天告訴路透社，已有幕僚向中方提出相關案件。

川普還提到，自他展開第二個任期以來，已促成許多遭其他國家拘留的美國公民獲釋，包括從白俄羅斯及其他地方獲釋的「數百人」。

美國官員表示，自川普2025年1月重返白宮以來，已有115名遭海外拘留的美國公民獲釋。白俄羅斯也釋放數百名政治犯，其中至少148人的獲釋與美國特使寇爾（John Coale）及川普政府的談判直接相關；在同一波外交斡旋期間，另有250名白俄囚犯在今年3月的特赦中獲釋。

人權倡議人士原本期待川普在深圳會晤習近平時，再度提出2人的案件。9月習近平訪問華府時，川普也曾向習近平提及此事；今年5月川普訪問北京期間，也曾要求習近平釋放陳友麟。

中國當局於2025年5月1日以間諜罪起訴陳友麟。他的妻子榮玉芳（Yufang Rong，音譯）表示，丈夫因研究工作已接受逾100次訊問，她擔心中方會羅織罪名對他定罪。陳友麟的研究由美國政府資助，相關成果均已公開，從未列為機密。

美國國務院表示，敏辛今年6月3日應中國政府邀請前往雲南參加學術會議，隨後遭到逮捕。