最新財務申報資料顯示，美國總統川普9月買進最高達26萬5000美元（約新台幣876萬元）的輝達（Nvidia）股票，並賣出最高1萬5000美元的輝達持股。

數週後，輝達前執行長黃仁勳被爆與涉嫌為中國從事間諜活動的女商人黃樂（Alice Huang）發生婚外情，輝達在中國的業務因此面臨日益嚴格的審查。路透社尚未能獨立證實黃樂是否為中國間諜。

路透社報導，美國國會議員正在釐清川普對黃仁勳私生活的了解程度。川普曾說，對黃仁勳涉及的指控感到「驚訝」。黃仁勳是川普在矽谷（SiliconValley）最親近的盟友之一。

川普政府官員正在權衡可能影響輝達未來的政策，其中包括針對其先進晶片出口的管制規定。

根據川普11月1日簽署、美國官箴局（U.S. Office ofGovernment Ethics）今天公開的財務申報資料，輝達股票交易只是川普9月進行數百筆交易中的一部分。路透社先前報導，川普曾於8月買進多達160萬美元的輝達股票，並賣出最多100萬美元的輝達持股。

同一份申報資料也顯示，川普9月買進最高達31萬5000美元的太空探索科技公司（SpaceX）股票。億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX與美國政府簽有價值數十億美元的合約，其業務前景往往與聯邦政府機關的核准息息相關。川普在第2個總統任期內也曾進行過SpaceX股票交易，包括在2026年6月及7月。

由於聯邦官員在財務申報表上僅以區間申報資產價值，路透社無法即時確認川普實際的投資金額。

白宮發言人英格爾（Davis Ingle）在聲明中指出，川普的投資組合由第三方金融機構獨立管理，並以嘉信1000指數（Schwab 1000 Index）等「公認指數」為依據進行配置。

英格爾說：「川普總統和其家族成員都無法指示、影響或提供意見，決定投資組合應如何配置，或何時買進、賣出。」