美國總統川普（Donald Trump）今天宣布，他從中國返美後，將在白宮召開記者會。他此行與中國國家主席習近平及俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）舉行三方會談。

法新社報導，川普在總統專機「空軍一號」（Air Force One）上透過自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「這是一次偉大且影響深遠的訪問。我將於明天中午12時在白宮舉行記者會。此外，也將討論與泰國、菲律賓及其他國家的貿易協議。」