美國紐約一名男子在地鐵車廂內與女友爆發肢體衝突，一名熱心乘客見狀上前勸架，沒想到男子竟掏槍朝他射擊。離奇的是，當下子彈沒有擊中目標，反而打中車窗後反彈，射傷另一名剛踏進車廂的無辜乘客。這起發生於2024年的槍擊案近日宣判，開槍男子被判處15年有期徒刑。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，36歲男子席維斯特（Steven Sylvester）2024年6月2日凌晨2時25分左右，在曼哈頓一列往北行駛的4號線地鐵上，與女友發生激烈爭執，雙方甚至動手打架。

當時一名35歲男乘客看不下去，主動上前阻止衝突，並從後方抱住席維斯特，試圖將他拉開。不料列車抵達86街與萊辛頓大道站時，席維斯特突然掏出手槍，朝距離僅數步之遙的勸架男子開了一槍。

然而，這發子彈竟意外擊中地鐵車窗，隨後反彈射向另一名正準備進入車廂的32歲男子，造成他的左手中彈、軀幹擦傷。至於原本遭鎖定的勸架乘客，則幸運逃過一劫。

席維斯特犯案後立即逃離現場，直到4天後才遭警方逮捕。他原本面臨殺人未遂等罪名，最高可能被判處25年徒刑，後來透過認罪協商，承認一級攻擊未遂及非法持有武器等罪。

曼哈頓地區檢察官布拉格（Alvin Bragg）表示，席維斯特在人潮擁擠的狹小車廂內開槍，讓無數乘客陷入危險，更造成無辜民眾受傷。法院最終判處席維斯特15年有期徒刑，他將繼續被羈押，並於2027年1月25日開始服刑。