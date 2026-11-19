加州最高法院首位台裔大法官劉弘威表示，民主、自由與法治是他台裔身分認同的重要根源。他的父母經歷台灣威權統治，外公蔡鵬飛在二二八事件後遭通緝，曾藏身水溝、逃亡數月。他表示，如今台灣是亞洲民主發展耀眼的典範。

劉弘威（Goodwin Liu）現年56歲，2011年獲加州州長布朗（Jerry Brown）提名，出任加州最高法院大法官，至今15年。他曾任加州大學柏克萊分校法學院教授、副院長，是專攻美國憲法的法學專家。

加州最高法院由7名大法官組成，審理重大上訴案件，裁決州憲法與州法爭議，解決各級法院對法律解釋的分歧，審查死刑判決。劉弘威是該機構有史以來第一位台裔大法官。

劉弘威近日出席北美台灣人律師協會（NATBA）活動，與聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu）同台對談，會後接受中央社記者訪問。

劉弘威在美國出生長大，卻對台灣社會的民主價值有很高的認同感。他指出，「法治能為所有人帶來自由與機會」，這是他身為台灣裔的認同根源。

這與他的台灣家庭背景有關，家族經歷台灣從威權走向民主的歷程。父親劉文彬、母親蔡洋清都是醫生，於1960年代尾聲來到美國。

談到父母經歷的年代，劉弘威說，父母出生於日本統治時期，經歷戰爭、戰後政權更替及威權統治，當時一整批的台灣知識分子遭到政治清洗，只要站在當權者的對立面，身家安全就可能面臨威脅。

他說，父母那一代與暴力和政治迫害的距離非常近，親友、鄰居和社區都有人受到波及，「自己的家族裡，就有人直接受到影響。」這些經歷讓人一輩子揮之不去。

劉弘威的母親蔡洋清接受中央社訪問表示，劉弘威的外公、她的父親蔡鵬飛曾任嘉義農業學校校長，在1947年二二八事件後，被當局列入「叛亂首謀主犯」名冊。

為躲避追捕，蔡鵬飛曾藏身水溝、親戚家屋頂夾層，依靠親人協助，從嘉義輾轉逃到台南，逃亡數月。

蔡洋清回憶，當年嘉義瀰漫政治恐懼，她小時候曾與姊姊在嘉義噴水池附近下公車，有人催促「小孩子快走，不要在這裡」，後來才知道當地有人遭到槍決。二二八事件受難者、畫家陳澄波就住在她家附近。

劉弘威說，威權時代的政治迫害，在父母那一代人的心中留下深刻印記，猶如始終籠罩的陰影，「會糾纏人一輩子」，甚至影響他們往後的人生選擇。

上一代經歷的威權統治，現今台灣的民主、法治與自由讓他深受啟發。劉弘威回憶2020年2月訪問台灣，與時任總統蔡英文會面。兩人都是法律學者，談話內容廣泛，讓他印象深刻的是蔡英文對公民社會的重視。

劉弘威說，蔡英文當時強調公民社會對民主的重要性，民間團體讓人民表達意見、參與公共事務，並學習妥協合作。這些活動仰賴言論自由、結社自由及不受政府干預的空間。

劉弘威認為，民選公職人員與法院應保障公共討論空間，讓不同意見都能被聽見，「不是每個人的意見都必須獲得認同，而是每個人都應該被納入討論」。

劉弘威向中央社記者表示，擔任加州大法官15年來，除了審理案件，也透過大法官身分，為法治價值發聲，致力讓民眾獲得司法救濟、使用法院資源，推動法律專業的多元代表性。

劉弘威指出，民主、自由與法治是推動台灣在21世紀發展的核心價值，也是台裔法律人共同重視的理念。