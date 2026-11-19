美國近來接連發生科技當機事件，國安官員今天向國會表示，事件彼此無關連且非「惡意」人士所為；專家則稱，主因是系統老舊複雜，加上急於防範AI帶來的新威脅。

法新社報導，美國近日航班停飛、自動提款機（ATM）停擺，民眾無法收發Outlook電子郵件，也無法存取蘋果（Apple）iCloud的照片，許多人覺得整個系統彷彿在同一時間全面失靈。

美國國家情報總監克雷頓（Jay Clayton）今天出席眾議院國土安全委員會（House Homeland SecurityCommittee）「全球威脅」聽證會時表示：「這些是各自獨立的服務中斷事件，與維修和技術變更有關。」

克雷頓說：「我們沒有看到任何跡象顯示這些事件來自外部威脅行為者或國家級幕後黑手。」

國土安全部長穆林（Markwayne Mullin）也說：「我們沒有看到任何跡象顯示這些事件彼此相關…我有98%的把握，這與我們敵對勢力駭入或攻擊我們的系統毫無關係。」

美國國家安全局（NSA）用於內部通訊的最高機密網路昨天也曾當機，國安局表示是在「例行維修期間暫時效能下降」。

民主黨籍聯邦參議員、參議院情報委員會（SenateIntelligence Committee）重要成員華納（Mark Warner）表示，強大的AI工具如今能以前所未有的速度，找出電腦系統的弱點。

華納說，這讓企業和政府機關承受「龐大壓力，迫使他們必須立即修補這些漏洞，而且往往是同時全部修補」，進而對「原本並非為因應如此快速變化而建構的系統，帶來沉重負擔」。

另一個問題在於雲端運算，也就是企業不用自有主機，改用外包的大型電腦網路來儲存資料、執行程式。

如今，只有少數大企業能提供如此龐大的運算能力，一旦其中一家出問題，哪怕只是小問題，也可能立刻影響數百萬人，微軟（Microsoft）的Outlook就是一例。

凱斯西儲大學（Case Western Reserve University）教授李蒂南（Kalle Lyytinen）指出，企業同時也在裁減維護系統的人力。

部分人力正被AI取代，但李蒂南說，AI編寫的程式碼並不理解整個系統是如何整合運作的，真正理解程式碼在執行什麼任務的人越來越少。

康乃爾大學（Cornell University）資訊科學教授傑克森（Steven Jackson）說：「系統全天候處於全速運轉狀態，這使得永續基礎設施可能需要的那種更有條理、有計畫的升級更難進行。」