世界首富馬斯克自2024年以來積極支持美國總統川普的「讓美國再次偉大」（MAGA）運動，還曾在競選造勢活動上高調宣稱：「我不只是MAGA，我還是黑暗、哥德式MAGA（dark, gothic Maga）。」不過，馬斯克18日透過視訊出席紐約時報DealBook峰會時，卻否認自己是MAGA支持者。

衛報報導，馬斯克陪同川普出訪亞洲，目前人在中國大陸。他接受紐約時報專欄作家索金（Andrew Ross Sorkin）長達45分鐘的訪問時表示：「我不是MAGA。」他並補充說：「我不確定MAGA是什麼意思，但如果那代表盲目遵從共和黨的一套政策，那我絕對不是。」

馬斯克還表示，如果華府由兩黨分掌權力，將是件好事，因為兩黨「都有優點和缺點」。

馬斯克2024年自掏腰包捐出至少2.5億美元，協助川普贏得大選，最近又在美國期中選舉中投入近5億美元支持共和黨候選人，創下美國歷來未親自參選者在單一選舉周期的政治支出最高紀錄，但其中許多人敗選。

馬斯克在峰會上坦承，這筆政治支出「失敗了」，花費如此龐大的金額也讓他感到「相當愚蠢」。他說：「這當然顯示，美國選舉並不只是金錢的問題。如果時間可以倒流，我會少花一點錢。」

此外，馬斯克也讚揚遭撤換的輝達執行長黃仁勳，並指控烏克蘭總統澤倫斯基在SpaceX「星盾」（Starshield）衛星系統的使用限制問題上「說謊」。