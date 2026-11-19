美國聯邦眾議員劉雲平今天獲選眾院民主黨黨團主席，成為美國國會首位擔任黨團主席的台裔暨亞裔美國人，及眾院民主黨排名第4的領袖。

期中選舉後民主黨掌握國會兩院多數席次，黨籍聯邦眾議員18日集會，在沒有競爭者之下，無異議通過由眾院民主黨黨團副主席劉雲平出任主席。

台灣出生、57歲的劉雲平擔任副主席期間，已創美國國會史上台裔暨亞裔議員最高職級紀錄。獲選擔任黨團主席後，再度推高美國國會亞裔議員的最高職級，同時是民主黨眾院排名第4的領袖。

劉雲平在議員官網指出，很高興當選眾院民主黨黨團主席，很榮幸能夠力挺全面對抗「讓美國再次偉大」（MAGA），達成目標並堅持一切的黨團。

他強調，民主黨將會有史上規模最大的女性、非裔、拉丁裔、亞太裔及平權議題的連線，退伍軍人連線也將是美國國會史上最大規模的連線之一。明年一月還將選出首位非裔眾院議長、首位女性多數黨領袖及首位拉丁裔黨鞭。

劉雲平在臉書（Facebook）影片中說，美國國會1965年通過「移民暨國籍法」，他的父親因此能夠由台灣移民美國。父親當時很窮，住的公寓很小沒有浴室，必須用毛巾擦拭身體；從洗碗工到各種零工，什麼都做。

他說：「母親透過親屬關係3年後來到美國，一家人在俄亥俄州克利夫蘭一處地下室租屋，父母在跳蚤市場擺攤維持生活，辛勤工作開了禮品店，工作全年無休最後開了多家分店。因為不用支付人工，他和弟弟會幫忙看店。」

他感慨地說，高中時才瞭解父母的美國夢已達成。從貧窮到成家立業，讓孩子們有好的教育。

劉雲平畢業於史丹佛及喬治城大學，曾加入美國空軍服役4年及預備役21年，2002年在加州起步從政，2015年進入國會。

劉雲平在國會期間支持提升台灣國際地位的相關法案，力挺台灣自我防衛及140億美元對台軍售。