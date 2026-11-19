美國珍珠港事件倖存者嘉勒日前辭世，享嵩壽105歲。他在另一場戰役曾不顧軍令救出4名同袍。嘉勒辭世當天，珍珠港事件已知最年長倖存者強生亦於同日過世，享嵩壽106歲。

美聯社報導，嘉勒（Gebhard Galle）女兒巴默（Lynda Palmer）表示，父親14日在華盛頓州摩西湖（Moses Lake）家中辭世。

時任美國海軍代理作戰部長基爾比（James Kilby）去年曾致函祝賀嘉勒104歲大壽，他當時在信中寫道：「你的謙遜、機智與無私奉獻，至今仍是海軍英勇精神的典範。」

嘉勒辭世當天，已知珍珠港事件最年長的倖存者、麻州的強生（Freeman Johnson）也於同日過世，享嵩壽106歲。

日本1941年12月7日偷襲珍珠港時，美軍在歐胡島（Oahu）估計約有8萬7000名人員，嘉勒與強生皆在其中。珍珠港事件老兵夏布（Ira Schab）去年12月過世後，此役倖存的美國退伍軍人僅剩約12人。

珍珠港事件後，嘉勒被調往重巡洋艦「北安普頓」號（USS Northampton）。1942年塔薩法朗加海戰（Battle of Tassafaronga），此艦遭到日軍魚雷攻擊。

嘉勒表示當時全艦正在下沉，他奉命關閉艙門，後方的4名水兵將因此受困。他違抗軍令打開艙門，等同袍逃出後才將艙門關閉。

巴默轉述父親的話說：「他聽到弟兄們猛敲艙門頂部，正要去開門時，一名高階軍官走過來說：『不行，關著別動，我們不能讓水灌進來，否則整艘船可能會沉。』」

北安普頓號最終沉沒，嘉勒與其他水兵在救生筏漂流一天多後才獲救。

2016年12月，嘉勒出席珍珠港事件75週年紀念儀式，並向他服役的內華達號（USS Nevada）及艦上官兵致敬。海軍指出，珍珠港事件中，內華達號共有76名水兵與陸戰隊員殉職。

嘉勒在典禮上表示：「你可以一輩子懷抱仇恨，但你必須記住，他們當時有一個誤導他們的領袖。我們現處於和平之中，我感到自在，心中沒有任何芥蒂。大家都是善良的人。」