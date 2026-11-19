民主黨在期中選舉獲勝後，今天推舉傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）續任眾議院黨團領袖，他可望成為美國首位非裔眾院議長。不過黨內進步派未表支持，對未來路線亦有不同看法。

法新社報導，美國民主黨在期中選舉大獲全勝後，今天推舉傑福瑞斯成為眾院黨團領袖，他將成為美國聯邦眾議院第一位非裔議長。據美媒報導，這名56歲的紐約人在閉門的無記名投票中獲得251票，另有11票反對。

民主黨內並無人出馬挑戰傑福瑞斯，不過部分新當選的進步派議員未表支持，這暴露出黨內路線分歧，特別是在對以色列的軍事支持，以及醫療保險範圍等議題。

傑福瑞斯獲民主黨推舉後，將在美國總統川普任期的最後2年，主持一個席次明顯占優的國會。民主黨正準備推翻共和黨政策，並對川普政府展開調查。

傑福瑞斯仍須在新國會明年1月3日開議時贏得全院投票，屆時他將成為第一位擔任議長職務的非裔政治人物，由於民主黨擁有龐大多數，這項投票將僅是形式。

民主黨內連任與新任眾議員今天都參加選舉。傑福瑞斯曾要求記名投票，而非部分盟友所希望的「鼓掌通過」。他主張每位民主黨議員都應有機會評估他的經驗、紀錄與願景，並援引民主黨2018年取得眾院控制權時所立下的先例。

選舉前，傑福瑞斯與持異議的進步派議員會面，討論包括對以色列的軍事支持和擴大醫療保健等議題，最終這項投票仍採無記名進行，總票數公開，但個別議員的投票內容保密。

傑福瑞斯是在紐約布魯克林勞工社區皇冠高地（Crown Heights）長大，受過律師訓練，2007年進入州議會，2012年當選國會議員。

他向來以作風沉穩、措辭犀利和愛引用嘻哈藝人的話聞名，2022年接替裴洛西（Nancy Pelosi）擔任民主黨眾院領袖，成為「美國國會兩院史上首位非裔政黨領袖」，同時亦在2020年川普第一次受彈劾期間，擔任眾議院彈劾檢察官。

傑福瑞斯接掌眾院議長後，將主持華府最具權力的機構之一，並在總統繼任順位排在副總統之後，高居第二。雖說如此，他將面臨艱鉅的黨內協調任務，目前的民主黨，中間派與日益強勢的左派，在許多路線各有想法。

民主黨承諾調查川普及其政府，但面對握有否決權的總統，不論是議題選擇，或是調查的積極程度，議員意見仍有分歧。比起傑福瑞斯在眾院並無對手，參院的黨內競爭遠為激烈。資深黨團領袖舒默（ChuckSchumer），正面臨進步派馬里蘭州參議員范霍倫（Chris Van Hollen）挑戰。

范霍倫已獲得包括桑德斯（Bernie Sanders）在內的知名左派人物支持，但坦承處於劣勢。民主黨將在12月初選出參議院領袖。

至於期中選舉吞敗的共和黨，上週也選出自己的國會龍頭。川普盟友喬丹（Jim Jordan）將成為眾院少數黨領袖，參議院的圖恩（John Thune）則順利留任。