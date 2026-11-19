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路透：川普政府擬要求美企 揭露中國AI模型使用情況
路透社引述3名知情人士獨家報導，川普政府正考慮要求美國企業，公開揭露使用中國AI模型的情況，希望藉此降低企業對中國AI模型的依賴，同時避免祭出可能引起產業界或中方反彈的新限制措施。
知情人士表示，美國財政部與白宮科技政策辦公室（OSTP）已討論這項計畫，適用對象將包括Airbnb等企業。Airbnb使用中國阿里巴巴開發的人工智慧（AI）模型通義千問，驅動其AI客戶服務代理。
根據這項計畫，Airbnb等企業將被要求在自家網站公布相關資訊。目前尚不清楚此構想在川普政府內部是否正逐步獲得支持，也不確定若進一步推動，會否納入正式法規制定程序。
但該構想顯示，川普政府內部正逐漸形成一股趨勢，希望遏止功能強大的中國開放權重模型擴散。這類模型已成為美國政府高度關切的問題。開放權重模型會公開其核心組件，供任何人下載及修改。
這項提案也顯示，官員正尋求透過「公開點名批評」（name and shame）方式，以降低企業使用中國AI的意願，同時維持政府整體上反對AI監管的立場。
值此之際，輝達（Nvidia）前執行長黃仁勳與一名疑似中國間諜的女子有染消息曝光，華府再度出現要求對中國採取更強硬立場的呼聲。
這也讓輝達AI晶片走私至中國卻未受懲處的案件受矚，並加劇川普政府打擊中國科技威脅的壓力。
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