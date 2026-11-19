美國紐約一間古著店有三名顧客想趁機行竊，他們藉由不斷試穿衣服、要求店員幫忙，想轉移注意力。不過機警的女店員早已察覺異狀，不只當場要求檢查顧客的行李箱，還把店門鎖上將三人困在店內，緊張的過程全被監視器錄下。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，11月14日，紐約布魯克林區威廉斯堡（Williamsburg）一間古著店遇上三名行竊的竊賊。當時兩名男子與一名女子走進店內，女子假裝試穿衣服，不斷要求店員協助，兩名男子則拖著行李箱走向店鋪後方，假裝瀏覽架上的古著皮草大衣。

根據店家公布的監視器畫面，兩名男子趁著同夥與店員交談時，偷偷將架上的昂貴皮草塞進行李箱。不過，機警的店員艾蜜莉（Emily）早已察覺不對勁。她沒有立即揭穿三人，而是等待適當時機，突然走向男子，要求檢查行李箱。

雖然兩名男子否認偷竊，但當艾蜜莉打開行李箱時，卻發現裡面有多件皮草大衣。三人見東窗事發，不但不認錯，還試圖搶回行李箱，甚至反過來指責她擅自碰觸私人物品。

幸好艾蜜莉反應夠快，她直接將店門上鎖，讓三人想離開時一度受困店內。不過，她最後仍選擇開門，讓三人離開。影片上傳後，不少人稱讚艾蜜莉不只反應快還很勇敢。她本人表示自己在店家工作五年早已習慣面對各種情況，當下沒有多想，就是趕快採取行動阻止對方而已。