美聯社十七日報導，美國民主黨候選人佩爾托拉在阿拉斯加州參議員選舉擊敗共和黨現任參議員蘇利文。美國總統川普多次親赴阿拉斯加州為蘇利文助選，還搬出台灣同意投資採購阿拉斯加液化天然氣，為蘇利文拉票，選舉結果顯示川普打天然氣牌並未奏效。

計票顯示，佩爾托拉（Mary Peltola）以百分之五十點一得票率，擊敗得票率百分之四十五點八的共和黨現任參議員蘇利文（Dan Sullivan）。期中選舉三日投票，阿拉斯加因地理環境、郵寄選票制度以及排序選擇投票制度，至今才確認票數。

阿拉斯加州採取跨黨派初選制度，得票最高的前四名候選人晉級正式選舉，再由選民依偏好排列候選人順位。由於佩爾托拉在第一輪便取得過半選票，無須進入後續順位計票程序。選票上另一名和現任參議員兩名同姓的蘇利文，只拿到百分之一點七選票，可能造成的混淆並未影響選舉結果。

佩爾托拉曾任阿拉斯加州聯邦眾議員，過去兩度在全州選舉中勝出，直到二年前敗選。如今她贏得參議員選舉，讓民主黨在參議院的席次擴大至五十六席。民主黨今年期中選舉共翻轉九席參議員，其中八席來自川普二○二四年勝選的州，包括堪薩斯州、密西西比州、南卡州及德州等地的新當選參議員。

佩爾托拉沿用全美民主黨候選人的競選策略，將蘇利文與川普緊密連結。川普雖然三度在阿拉斯加州以超過十個百分點的差距勝選，但阿拉斯加州因位置偏遠、運輸成本更高，燃油價格和通膨問題更加嚴重，今年當地柴油價格一度超過每加侖八美元，高於美國本土的平均最高價六點五美元，讓佩爾托拉得以針對通膨、美伊戰爭及燃料成本等議題猛攻蘇利文。

川普十月十三日親赴阿拉斯加州為蘇利文助選，期間還宣稱，台灣已同意在未來廿年採購阿拉斯加液化天然氣（ＬＮＧ）管線計畫百分之卅的天然氣，並額外投資四十四億美元，確保計畫完工。他也聲稱，南韓「已承諾向阿拉斯加投資五百億美元」，但遭南韓否認。

佩爾托拉也支持這項天然氣計畫。然而，這項耗資超過五百億美元的工程，能否取得足夠融資和長期購氣合約，是一大問題。