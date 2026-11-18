美國科學家在佛羅里達州發現一種罕見的蘑菇，不只會讓人產生幻覺，還擁有致命毒素。研究人員警告，這種蘑菇不僅可能讓人產生幻覺，還可能導致肝腎衰竭，甚至死亡，千萬不能隨意食用。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，研究團隊發現的蘑菇名為Galerina indica，同時含有裸蓋菇素（psilocybin）與鵝膏毒素（amatoxins）。前者是俗稱「迷幻蘑菇」的主要致幻成分，後者則是某些劇毒蘑菇中的致命物質。研究作者、真菌生物學家庫尼克（Andrew Kunik）表示，過去從未發現任何一種蘑菇能同時製造這兩類化學物質，因此這項發現相當罕見。

研究團隊原本正在調查一群外觀不起眼的褐色小型蘑菇，希望找出能產生鵝膏毒素的種類。採集過程中，他們注意到Galerina indica的菇體在受到碰觸後會變成藍色，而這種現象有時與裸蓋菇素的存在有關。

進一步進行化學分析後，研究人員驚訝地發現，這種蘑菇竟同時含有致幻與致命成分。科學家推測，這種蘑菇可能原本就具備製造鵝膏毒素的能力，後來透過「水平基因轉移」取得製造裸蓋菇素所需的基因。這是一種不同於親代遺傳的基因交換方式，可能讓生物獲得原本不具備的能力。

研究人員認為，這兩種化學物質可能是蘑菇用來抵禦動物啃食的防禦機制。值得注意的是，裸蓋菇素會影響大腦神經傳導，使人產生幻覺、改變對現實的感知；鵝膏毒素則會阻礙細胞製造維持生命所需的蛋白質，進而造成肝臟及腎臟嚴重損傷。

誤食含有鵝膏毒素的蘑菇後，患者通常會在6至12小時內出現噁心、腹部絞痛及脫水等症狀。接著症狀可能暫時緩解，但肝臟其實仍持續受到破壞，嚴重者可能在3至7天內因器官衰竭死亡。雖然研究團隊尚未直接測試這種蘑菇對人體的影響，但已確認其中含有危險毒素。庫尼克也特別提醒民眾，千萬不要因為好奇而嘗試食用。