美國前聯邦眾議員佩爾托拉在阿拉斯加州的聯邦參議員選舉中擊敗共和黨籍現任參議員蘇利文，為民主黨拿下第9個原由共和黨掌握的席次，創下民主黨近70年來期中選舉最大斬獲。

綜合美聯社和法新社報導，民主黨上一次在期中選舉增加參院9席以上是在1958年，當時共和黨籍總統艾森豪（Dwight Eisenhower）正值第2任期。當年民主黨從共和黨手中奪下13席，並拿下阿拉斯加州新設的2席，合計增加15席。

根據官方計票結果，佩爾托拉（Mary Peltola）以50.12%得票率勝出，讓這次期中選舉最後一場勝負未定的參院選戰塵埃落定。

由於阿拉斯加州偏遠村落分布廣泛，選民散居各地，計票歷時兩週才完成，但最終結果顯示佩爾托拉贏得明確的民意授權。

佩爾托拉獲得14萬4302票，勝過蘇利文（Dan Sullivan）13萬1844票；即使將另一名候選人小蘇利文（Daniel J. Sullivan Jr.）所得的4760票合併計算，仍無法超越佩爾托拉。

選票上出現兩名叫蘇利文的候選人一事多次引發川普不滿，指稱民主黨利用「冒牌候選人」分票。

川普也曾要求將另一名共和黨候選人海克斯（Gerald Heikes）的選票「立即轉給」蘇利文，並稱這是「公平的解決辦法」。海克斯在這場選舉中獲得6105票，即使依照川普的要求合併計算，仍不足以擊敗佩爾托拉。

佩爾托拉的歷史性勝選讓她與明尼蘇達州參議員當選人佛蘭納根（Peggy Flanagan）一同成為美國首批原住民女性聯邦參議員。

佩爾托拉今天在聲明中說：「身為美國下一任聯邦參議員，我將不畏任何人，挑戰華府遭操弄的體制，為阿拉斯加州的勞工家庭帶來實質成果。」

佩爾托拉勝選後，民主黨將在明年1月新一屆國會開議時，以56席對44席掌握參議院多數，為民主黨16年來在參院的最大優勢。

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）在社群媒體發布的聲明中說：「就在幾個月前，56席還是難以想像的結果。這一輪選戰剛開始時，多數人都不認為民主黨有可能拿下51席。」