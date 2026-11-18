Alphabet旗下自動駕駛公司Waymo旗下車輛因接連闖入施工區，遭加州監管機構禁止行駛州內高速公路，公司今天表示，已暫停在全美高速公路的自駕計程車營運。

路透社報導，這項停駛措施對Waymo而言是一大挫折。經過多年緩慢穩健的成長後，Waymo一直在推動於美國及其他國家快速擴張；特斯拉（Tesla）與亞馬遜（Amazon）旗下Zoox等競爭對手正積極搶進自駕計程車產業。

加州車輛管理局（California Department of Motor Vehicles）今天透過聲明指出，上週生效的加州禁令，是因為Waymo自駕計程車接連發生闖入施工區域的事件。

聲明表示：「本局認定Waymo在高速公路的無人駕駛營運，對公共安全構成迫切危險。」

Waymo發言人在聲明中說，公司已暫時限制在其他營運市場的高速公路服務以評估表現，並補充說一般市區道路的服務仍持續營運。

在Waymo做出這項撤出決定前，今年稍早也曾採取類似行動，當時公司暫停高速公路載客服務，以評估並改善在特定施工區域周邊的行駛表現。

Waymo目前在美國15座城市營運，但僅在其中少數城市提供高速公路載客服務，包括舊金山與洛杉磯。

法新社報導，這項消息可能會進一步引發外界對無人駕駛計程車風險的爭論；目前這類服務也正開始向歐洲擴張。

上週，一段在舊金山高速公路拍攝的影片在網路上瘋傳。影片顯示，儘管警車已亮起警示燈，一輛Waymo車輛仍高速接近兩輛警車，試圖從旁超車；當時警方是刻意放慢車速以控制交通。

當時警車正行駛在一輛慢速移動的施工卡車後方。

這起插曲促使加州自11月11日起暫時禁止Waymo車輛行駛高速公路。

根據負責道路安全的加州車輛管理局說法，另一宗事件也是促成這項決定的原因。

加州車輛管理局發言人透過聲明表示，在那起事件中，「有3輛Waymo自動駕駛車輛闖入舊金山灣區一處正在施工封閉的路段」。