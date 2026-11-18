美國司法部表示，一名巴基斯坦男子因密謀暗殺總統川普，今天被判處近30年徒刑。

綜合法新社和美聯社報導，據稱與伊朗有關聯的巴基斯坦男子麥潛德（Asif Merchant）曾試圖雇用殺手，暗殺美國境內一名政治人物或政府官員，藉此報復美國擊殺伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（QassemSoleimani）。

生前負責伊朗海外軍事行動的蘇雷曼尼，2020年1月在伊拉克首都巴格達（Baghdad）遭美軍無人機空襲擊斃。伊朗官員多次誓言為他報仇。

麥潛德一案審判的是一項據稱由伊朗主導的暗殺計畫，企圖在2024年美國總統大選期間殺害一名重要政治人物。

麥潛德今年稍早因買凶殺人及企圖從事恐怖活動罪遭定罪，他在量刑庭上未發言。但在審判期間，他曾告訴陪審團，自己研究過川普造勢活動的地點，也曾向一名熟人談及在政治造勢場合行刺。

麥潛德隨後找來他以為是職業殺手的人，並支付向親戚借來的5000美元現金。

但他當時不知道，美國執法單位早已盯上他：那些所謂的受雇殺手，其實是聯邦調查局（FBI）臥底探員；先前看過麥潛德用餐巾紙示意行動的熟人，已向當局通報。麥潛德於2024年7月12日準備離開美國時遭到逮捕。

麥潛德作證時表示，自己只是配合一名革命衛隊情報人員的指示，以保護在伊朗的親人。他原以為美國當局會阻止這項計畫，自己屆時可以配合調查，或許因此獲得移民方面的協助。

他表示，從未接獲殺害特定人士的命令，但他的伊朗聯絡人曾提及與這項計畫有關的3人，分別是當時仍是候選人、如今已是總統的川普（DonaldTrump）、時任總統拜登（Joe Biden），或當時參選總統的前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）。

不過，司法部長布蘭希（Todd Blanche）今天堅稱，這項陰謀的目標就是川普。

麥潛德遭判處330個月徒刑後，布蘭希說：「一名伊朗特工來到美國，協調暗殺川普總統的行動，如今已因其犯罪行為受到應有的刑罰。」