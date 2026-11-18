美國民主黨在期中選舉取得壓倒性勝利，NBC新聞17日預測，民主黨候選人佩爾托拉（Mary Peltola）擊敗共和黨籍友台派現任參議員蘇利文（Dan Sullivan），贏得阿拉斯加州聯邦參議員選舉。

阿拉斯加州採取跨黨派初選制度，得票最高的前4名候選人晉級正式選舉，再由選民依偏好排列候選人順位。若第一輪無人取得過半選票，得票最低的候選人將遭淘汰，其選票依選民填寫的下一順位重新分配。如果仍無人過半，就繼續淘汰得票最低的候選人，直到有人取得過半選票。

由於佩爾托拉在第一輪便取得過半選票，無須進入後續順位計票程序，因此選票上兩名同姓蘇利文的候選人可能造成的混淆，並未影響選舉結果。

佩爾托拉曾任阿拉斯加州唯一的聯邦眾議員，過去兩度在全州選舉中勝出，直到2年前敗選。如今她贏得參議員選舉，讓民主黨在參議院的席次擴大至56席，包括與民主黨共同組成黨團的2名無黨籍參議員，分別是緬因州的金恩（Angus King）及佛蒙特州的桑德斯（Bernie Sanders）。

民主黨今年期中選舉共翻轉9席，其中8席來自川普2024年勝選的州，包括堪薩斯州、密西西比州、南卡羅來納州及德州等地的新當選參議員，使民主黨取得16年來兩黨規模最大的參議院多數席次。

佩爾托拉沿用全美民主黨候選人的競選策略，將蘇利文與川普緊密連結。川普雖然3度在阿拉斯加州以超過10個百分點的差距勝選，得票率卻從未達55%。他的第二任期政策在阿拉斯加州也和美國本土其他48州一樣不受歡迎，讓佩爾托拉得以針對通膨、美伊戰爭及燃料成本等議題猛攻蘇利文。

川普10月13日親赴阿拉斯加州為蘇利文助選，期間還宣稱，台灣已同意在未來20年採購阿拉斯加液化天然氣（LNG）管線計畫30%的天然氣，並額外投資44億美元，確保計畫完工。他也聲稱，南韓「已承諾向阿拉斯加投資500億美元」。然而，全美民主黨勝選浪潮仍席捲阿拉斯加州，最終由佩爾托拉勝出。