聽新聞
0:00 / 0:00
川普企業涉可疑金流 德銀卻設特殊保密制度
跨國媒體公布德意志銀行外洩文件，指出川普旗下兩家企業曾出現在至少300萬美元的可疑交易紀錄中，相關金流涉及遭指與俄羅斯、亞塞拜然洗錢網絡有關的商業活動，德銀特別為川普公司設立的特殊客戶管理制度，為了保護內部敏感資訊，卻引發反洗錢審查難度提升的質疑。
300萬美元可疑金流
根據《世界報》18日的跨國調查，德銀內部文件揭露，川普旗下公司（DT Marks Baku LLC與THC Baku Services LLC）曾與據報涉及俄羅斯及亞塞拜然洗錢網絡的企業發生交易，銀行在2020年5月的內部備忘錄中，記錄10多筆交易、總額至少300萬美元的相關可疑交易，涉及資金往來與川普在亞塞拜然的商業活動有關。
《Newslaundry》調查補充，進一步整理銀行帳戶資料，指出其中一筆2015年金額達14美元的匯款，經由被指與亞塞拜然洗錢網絡有關的企業，流向THC Baku Services LLC，這些資料主要來自此前同一批外洩文件，仍須等司法機關審核實情。
特殊客戶制度惹議
而這起事件也引發特殊客戶保護機制的討論，川普於2016年當選美國總統後，德銀為他及相關人士設置「特殊客戶管理程序」，部分敏感帳戶的資訊被標註為「高機密程度」，僅限少數分析人員查閱，這套保密措施原本是為了管理政治敏感客戶，卻可能使內部風險資訊分散，增加反洗錢人員比對跨企業資金往來的難度，因此成為外洩文件所揭露的制度爭議。
這起調查還牽涉美國國會的監督權，民主黨議員早在2017年就要求德銀說明川普貸款是否受到俄羅斯方面擔保，德銀則啟動代號「Broadway」的內部調查；2019年眾議院金融服務委員會要求銀行保存與俄羅斯、亞塞拜然洗錢網絡及特殊客戶相關的資料，後續傳票於2023年1月失效，並未在新一屆國會重新發出，使得調查無果。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。