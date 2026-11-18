跨國媒體公布德意志銀行外洩文件，指出川普旗下兩家企業曾出現在至少300萬美元的可疑交易紀錄中，相關金流涉及遭指與俄羅斯、亞塞拜然洗錢網絡有關的商業活動，德銀特別為川普公司設立的特殊客戶管理制度，為了保護內部敏感資訊，卻引發反洗錢審查難度提升的質疑。

300萬美元可疑金流

根據《世界報》18日的跨國調查，德銀內部文件揭露，川普旗下公司（DT Marks Baku LLC與THC Baku Services LLC）曾與據報涉及俄羅斯及亞塞拜然洗錢網絡的企業發生交易，銀行在2020年5月的內部備忘錄中，記錄10多筆交易、總額至少300萬美元的相關可疑交易，涉及資金往來與川普在亞塞拜然的商業活動有關。

《Newslaundry》調查補充，進一步整理銀行帳戶資料，指出其中一筆2015年金額達14美元的匯款，經由被指與亞塞拜然洗錢網絡有關的企業，流向THC Baku Services LLC，這些資料主要來自此前同一批外洩文件，仍須等司法機關審核實情。

特殊客戶制度惹議

而這起事件也引發特殊客戶保護機制的討論，川普於2016年當選美國總統後，德銀為他及相關人士設置「特殊客戶管理程序」，部分敏感帳戶的資訊被標註為「高機密程度」，僅限少數分析人員查閱，這套保密措施原本是為了管理政治敏感客戶，卻可能使內部風險資訊分散，增加反洗錢人員比對跨企業資金往來的難度，因此成為外洩文件所揭露的制度爭議。

這起調查還牽涉美國國會的監督權，民主黨議員早在2017年就要求德銀說明川普貸款是否受到俄羅斯方面擔保，德銀則啟動代號「Broadway」的內部調查；2019年眾議院金融服務委員會要求銀行保存與俄羅斯、亞塞拜然洗錢網絡及特殊客戶相關的資料，後續傳票於2023年1月失效，並未在新一屆國會重新發出，使得調查無果。

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