美國國務卿魯比歐今天試圖安撫民眾，表示美國一連串服務中斷事件雖造成交通大亂、工作停擺、銀行服務受限，甚至干擾機密通訊，但目前完全沒有資訊顯示，這些事件互有關聯，或涉及惡意行為者。

綜合法新社和美聯社報導，隨同美國總統川普（Donald Trump）出訪亞洲的魯比歐（Marco Rubio），在東南亞國家協會（ASEAN）峰會場邊告訴媒體：「首先，我要非常清楚地說明，我們完全沒有任何證據…也完全沒有理由相信，這些事件彼此有任何關聯。」

他在菲律賓馬尼拉說：「其次，我們沒有任何證據或理由相信，這些各自獨立的個別事件，與惡意人士、駭客、犯罪分子、其他國家，或任何形式的惡意行為者有關。」

這一連串服務中斷事件始於12日，當時微軟（Microsoft）的電子郵件及其他工具故障，導致仰賴這些服務的數百萬上班族工作停擺。微軟追查後，將問題歸因於「稍早進行的網路容量升級」。

隔天，全美各地航班暫停起飛，成為2001年911事件以來持續時間最長的所謂「地面停飛令」。美國聯邦航空總署（FAA）將原因歸咎於路由器升級。

到了16日，銀行成為焦點。摩根大通（JP Morgan Chase）發生技術問題，波及整個金融體系，客戶反映難以登入數家大型金融機構及轉帳服務Zelle的線上帳戶。大通銀行表示，問題是由「軟體錯誤」造成，「與網路攻擊無關」。

同一天，聯合航空（United Airlines）表示，已排除導致出發航班延誤的內部系統故障。

17日，國家安全局（NSA）用於傳遞機密資訊的內部網路，則在他們所謂的「例行維護」後中斷運作。

這一連串事件引發國內不安，魯比歐特地在外交行程中抽空說明，試圖安撫民眾。

川普政府強調，美國民眾及各類系統仍然安全無虞。國土安全部部長穆林（Markwayne Mullin）也堅稱，近期這波服務中斷並非網路犯罪分子所為。

穆林告訴美國財經媒體CNBC：「我可以非常肯定地告訴各位，我們並未遭受攻擊。目前沒有網路威脅，國土非常安全。」