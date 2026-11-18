過去幾天導致多家企業電子郵件停擺、數千航班停飛的科技當機潮，今天延燒美國國家安全局（NSA），但美國總統川普僅稱「沒事」，淡化外界對問題進一步擴大的擔憂。

路透社報導，美國國安局表示，內部網路例行維護期間出現「暫時性效能降低」，但「關鍵任務能力」仍正常運作。

這波關鍵系統接連出狀況的事件，昨天也波及銀行體系，甚至促使川普部分盟友出面要求政府說明更多細節。

密蘇里州（Missouri）共和黨籍聯邦參議員霍利（Josh Hawley）告訴記者：「如果這一切都是巧合，那簡直是世界史上最大的巧合。」

川普稍早淡化處理這一連串事件。外界質疑，政府和民間企業在裁減科技人員的速度上是否操之過急。

正在菲律賓首都馬尼拉出席東協（ASEAN）經濟會議的川普（Donald Trump）告訴記者：「這就像當你規模龐大、勢力強大，又擁有所有資金時，這種事難免會發生。沒事的。」

自微軟（Microsoft）12日發生系統故障開始，美國幾乎每個工作日都傳出科技相關的服務中斷事故；隔天，美國聯邦航空總署（FAA）下令全美航班停飛長達4個半小時，創下自2001年911恐怖攻擊事件以來，美國航空運輸停擺最久的一次。

這波接二連三的當機事件還包括聯合航空（United Airlines）昨天發生技術故障，導致上百航班延誤；同一天，摩根大通（JP Morgan Chase）也因軟體問題造成部分銀行服務中斷。

蘋果公司（Apple）今天表示，由於內部更新引發當機，導致iCloud與Apple Pay等客戶服務受到影響，目前正在努力恢復系統，但同時強調這起事件並非由網路攻擊引起。

保險經紀公司達信（Marsh）今天也表示，旗下客戶在10月最後2週通報了105起資安事件，是5月最後2週所記錄48起的2倍多。

專家擔憂，人工智慧（AI）工具正助長網路攻擊活動；資安公司也經常發現駭客利用AI同時發動數十起入侵的案例。

美國國家情報總監克雷頓（Jay Clayton）今天接受福斯財經新聞網（Fox Business Network）訪問時表示，這波科技當機潮很可能是系統升級衍生的問題所致，「我們並未看到協同網路攻擊的跡象…也沒有看到國家級行動的跡象。我們對此相當有把握。」

他指出，美國國安局這次事件起因於部署修補程式，修補上個月利用AI發現的一個程式語言PHP漏洞；這個漏洞可能讓駭客遠端控制伺服器。