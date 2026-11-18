曾在拜登政府時期擔任美國副國務卿的康貝爾今天表示，期中選舉結果可視為對「川普主義」現象的反彈，未來可能看到華府重新致力維繫和盟友、夥伴的關係；美國民眾希望看到和盟友、夥伴的合作，華府也無法獨自應對中國競爭等挑戰。

美國總統川普（Donald Trump）所屬的共和黨在3日舉行的期中選舉慘敗，由民主黨贏得聯邦眾議院與參議院的控制權。康貝爾（Kurt Campbell）今天在華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）舉辦的美國—韓國經濟論壇發表演說時談及期中選舉結果代表的意義。

他認為，這並非對川普本人的否定，而是對某種也許可以稱為「川普主義」（Trumpism）現象的反彈。「川普主義」是一種某種程度上「輕視辯論、帶點威權色彩的作法」，這在許多方面與美國戰略利益背道而馳。

就外交政策而言，康貝爾分析，這次期中選舉結果意味著未來可能會看到美國「重新致力維繫與盟友、夥伴的關係」。

康貝爾指出，近幾個月的民調趨勢顯示，美國民眾將「美國優先」解讀為「美國孤立」，但他們並不喜歡這樣，「他們希望與盟友、夥伴攜手合作」，包括日本、南韓、澳洲等。

他認為，美國目前面臨日益嚴峻的挑戰，來自競爭對手中國及和中國結盟的其他國家直接挑戰，「這讓我們體認到美國無法單獨應對這一切」。無論是在稀土、戰略礦產或其他眾多領域，「我們越來越需要和盟友及夥伴合作」。

此外，川普正在亞洲訪問，17日在菲律賓與日本、印度和澳洲領袖舉行「四方安全對話」（Quad）峰會，預計19日將和中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在中國深圳舉行三方會談。

康貝爾表示，他在川普政府內部的一些朋友說，這場三方會談是為了尋求歐洲和平、希望採取牽制行動以獲取更多關鍵礦產等資源。但他直言，不確定這場會談能帶來許多正面成效。

川普在啟程前透露，有可能會在中國和北韓領導人金正恩會面。對此，康貝爾表示，和北韓重新展開對話與討論，符合所有相關國家的戰略利益。

然而康貝爾也表示，不認為承認北韓為擁核國家符合美國或韓國的利益，同時，他也對北韓政權越來越向俄羅斯與中國靠攏，並在烏克蘭和其他地區採取更多挑釁行動，深感憂慮。

俄烏戰爭持續超過4年之際，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）16日表示，俄羅斯每個月從北韓取得數十枚飛彈。