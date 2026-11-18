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美媒：美國安局內部通訊網路故障 暫未見駭客入侵跡象
美國媒體披露，美國國家安全局（NSA）用於內部通訊的一套最高機密網路今天傳出故障，暫未看見駭客入侵跡象。
法新社報導，美國有線電視新聞網（CNN）引述6名知情人士透露，這起事件迄今暫無證據顯示是網路攻擊所致。這是美國近來發生的最新一起技術故障事件。
「華爾街日報」（The Wall Street Journal）引述知情人士報導，此次故障源自於軟體更新作業，未看見駭客入侵跡象。美國國安局暫未回應法新社置評請求。
CNN指出，名為「NSA Net」的國安局系統能讓自家員工在內部共享機密資訊。
美國國土安全部部長穆林（Markwayne Mullin）接受財經媒體CNBC訪問時堅稱，近幾日爆發一連串系統中斷並非出自網路犯罪分子。
穆林強調：「我可以很肯定地告訴你們，我們並未遭到攻擊。目前沒有發生任何網路威脅，美國本土非常安全。」
美國聯邦航空總署（FAA）13日因通訊故障影響航空交通管制，下令全美航班暫停起飛。旅客與機組人員滯留機場的混亂局面延續至上週末和本週稍早。
微軟（Microsoft）上週也發生重大服務中斷，影響全球各地Outlook電子郵件帳號與Microsoft Teams用戶。
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