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民調：川普支持率維持32% 近2屆任期以來低點
路透社/益普索（Reuters/Ipsos）公布最新完成的民調顯示，美國總統川普的支持率維持在接近他2屆總統任期以來的最低點。
路透社報導，這項為期4天的民調顯示，32%的美國人認同川普的施政表現。自10月中，川普支持率跌至任內新低31%以來，路透社/益普索連續4次民調的結果都維持在相近水準。
川普2月與以色列聯手空襲伊朗以來，民調支持度便一路下滑。戰爭導致汽油價格飆漲，衝擊家庭財務。
這場經濟衝擊也使得川普所屬的共和黨於11月3日的期中選舉中失去國會的控制權。路透社/益普索民調發現，僅有31%的美國人支持對伊朗作戰。
路透社/益普索這次在線上調查1679位美國成年人，抽樣誤差約為正負3個百分點。
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