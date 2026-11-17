知情人士透露，儘管科技巨擘亞馬遜、Google、Meta等反對，川普政府仍打算繼續推動禁令，阻止大陸製光收發模組進口美國。

路透8月報導，美國聯邦通訊委員會（FCC）尋求禁止大陸光收發器的新模型輸入美國。光收發器可讓數據透過光纖電纜，以光速在資料中心內部傳輸。

但這個措施面臨的反對聲浪，大於先前所知。亞馬遜、Google、Meta、CoreWeave、思科、在今年稍早與白宮官員的會議上，與微軟立場一致。消息人士說，企業高層表示，美國公司可能需要多達十年的時間，才能遵循這個規定。

相關遊說讓外界質疑，當局是否會繼續推動禁令。但知情人士說，仍在推進當中。

黃仁勳疑似捲入共諜案，引發呼聲，要對大陸更強力行動。華府的大陸鷹派擔心，北京可能會用陸製光收發器來竊取資料、安裝惡意軟體、破壞美國資料中心的服務。

據Counterpoint Research，大陸占全球光收發器市場的三分之二。陸企新易盛、旭創科技主導全球供給，客戶涵蓋美國大型雲端公司等。但這兩家公司都被五角大廈點名，獲大陸軍方支持。