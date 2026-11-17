一項最新研究指出，隨人工智慧（AI）熱潮興起，美國一些規模最大的資料中心每年碳排量合計約高達2570萬公噸，光這些設施的碳排量就相當於約旦或瑞士等國家一整年排放量。

紐約時報指出，這項今天發表於學術期刊「自然永續」（Nature Sustainability）的最新研究，是自AI熱潮以來第一份針對美國大型資料中心碳排量進行同儕審查的估算報告。研究團隊由哈佛大學研究人員帶領，調查2024年5月至2025年4月期間403座資料中心的用電量及碳排量。

報告指出，研究涵蓋的403座資料中心每年合計的碳排量達2570萬公噸，而瑞士全國整年碳排量也不過3210萬公噸、約旦2320萬公噸。

研究結果顯示，整體而言這403座資料中心合計消耗全美近2%電力，用電量甚至超過紐約市與洛杉磯的總和。

僅維吉尼亞、愛荷華州和俄亥俄這3州的資料中心，就占這份研究所估算排放量約一半；這403座資料中心裡，54%的電力來自燃燒化石燃料發電，主要是天然氣和煤。

為完成這項統計，研究人員花費大量時間分析建築物佔地輪廓與衛星影像，以確認資料中心的確切位置與規模，進而推算潛在用電量，最後再依據各區域電網的發電廠能源配比，計算出碳排量。

帶領這項研究的哈佛大學科學家季迪（GianlucaGuidi）說：「我們必須經歷如此繁複的數據重建過程，才能掌握這些基礎設施的位置與規模，光這點就說明這個產業本身的透明度極差。」

統計顯示，2024年3月至2026年11月初，全美的地方反對聲浪，已在25個州擋下或延後至少70個AI資料中心計畫，涉及投資金額計達2710億美元。

研究報告最後提醒，隨AI用戶數量持續攀升，資料中心的碳足跡勢必進一步擴大。儘管這份研究是目前針對資料中心排碳與耗電最詳盡的盤點，但數據其實「已過時」。因為自研究統計截止時間的2025年5月1日以來，全美至少又有超過250座新的資料中心相繼投入運作。