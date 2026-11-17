美國聯邦法官今天推翻川普政府一項政策，這項政策原本將對國際學生及記者在美國就學或工作的期限施加更嚴格限制。

法新社報導，聯邦地區法官塞勒（Dennis Saylor）在裁定書中表示，這項政策「武斷、反覆無常、濫用裁量權，且在其他方面亦不符合法律規定」。

這項新簽證規定原定今年9月生效，但遭塞勒裁定暫緩實施，川普政府已就此向上級法院提出上訴。

法官這項裁決源於一項針對簽證限制的訴訟，由代表大學、教師及記者的工會聯盟對美國國土安全部（Department of Homeland Security）提起。

塞勒在裁定書中主要關注新簽證政策對國際學生可能造成的影響。

塞勒說：「坦白說，國土安全部試圖阻止或打擊的，正是國會原本希望允許並鼓勵的活動，也就是在美國為國際學生提供教育機會。」

他表示，這項政策將「禁止國際學生進行長期就學，例如攻讀博士學位所需的時間；禁止他們取得聯合學位；也禁止他們更改學術主修領域」。

根據擬議的新規定，持學生簽證的外籍人士每次入境最長僅能停留4年，期滿後必須申請延長。國際學生過去獲准在整個求學期間居留美國。

外國記者的停留期限將被限制在僅240天，約8個月，但可申請延長相同天數。在此之前，他們最長可停留5年。

中國記者的停留期限則僅有90天，每次可申請延長90天。

這項簽證限制是美國總統川普擴大打擊移民行動的一環，相關措施還包括積極執行驅逐出境行動，以及對合法取得公民身分的途徑祭出新限制。

根據官方數據，美國在2023至2024學年度招收超過110萬名國際學生，居全球之冠。