美國勞工部16日提出草案，計畫對協助外國技術人才取得美國永久居留權（綠卡）的永久勞工認證計畫（Permanent Labor Certification，簡稱PERM）設下新限制。

路透報導，這是川普政府限制合法移民的最新舉措。美國大型科技公司及外包服務業者常透過PERM計畫，為外籍員工申請工作類綠卡，讓他們從臨時工作身分轉為美國永久居民。

根據現行規定，企業聘用外籍員工前，必須證明沒有足夠符合資格且能夠擔任該職位的美國勞工，也須證明聘用外籍人士不會影響從事類似工作的美國勞工薪資及工作條件。新規將要求雇主提出更充分的證明，確保聘用外籍員工不會損害美國勞工權益。這項要求也將擴及過去因人力短缺而獲豁免的職業，包括專業護理師及具有「卓越能力」的科學家。

新規也將要求雇主更新徵才方式，確保能接觸到「範圍最廣泛的優質美國勞工」，例如以電子徵才廣告取代紙本廣告。此外，企業若在過去2年內曾裁撤從事類似工作的美國員工，將不得為外籍員工申請PERM認證。

美國政府10月已禁止多家大型科技公司使用PERM計畫，包括軟體公司Adobe、主要資訊科技外包業者，以及根據勞工部數據，透過該計畫提交最多永久勞工認證申請的微軟（Microsoft）。新提案預計17日刊登於美國《聯邦公報》，生效前須經過60天的公眾意見徵詢期。