聯合航空（United Airlines）今天表示，已排除導致航班延誤起飛的技術問題，且目前沒有跡象顯示這起事件涉及網路安全問題。

路透社報導，這起事件凸顯出，即使飛機與機組人員已準備就緒，電腦故障仍可能讓航班無法起飛。目前沒有跡象顯示，聯合航空這次故障與美國聯邦航空總署（FAA）13日的系統停擺有關。

聯航在更新聲明中表示：「我們已排除導致航班延誤起飛的技術問題。」聲明並指出，已起飛的航班及聯合快捷航空公司（United Express）營運的航班均未受影響。

聯航同時表示：「目前沒有跡象顯示這起事件涉及網路安全問題。」

聯航透過社群媒體為造成旅客不便致歉。美聯社報導，從飛行員開始向航管人員通報問題，到聯航排除故障，歷時約1個半小時。

聯航並未立即說明哪些系統受到影響，但飛行員向航管人員表示，問題出在協助確認飛機最終重量、確保能安全起飛的聯航系統。

航空管制應用程式（ATC App）發布的一段錄音顯示，德州休士頓（Houston）一名聯航飛行員向塔台請求，讓飛機留在登機門，直到系統恢復運作。

紐約時報（The New York Times）報導，接連發生的技術故障打亂民眾日常生活，已讓不少人感到不安。上週，微軟（Microsoft）多項系統發生故障，導致電子郵件、工作通訊平台及其他企業系統停擺；隨後，航管人員使用的通訊系統因一項看似微小的升級出問題，造成全美航班停飛5小時。摩根大通（JPMorganChase）今天也表示，一項「軟體錯誤」妨礙部分金融交易處理。

今天因聯合航空系統故障而行程延誤的旅客，包括來自芝加哥（Chicago）的67歲男子高斯（DavidGoss）。高斯表示，對於如今搭飛機會碰到問題，他「差不多已經有心理準備」。

不過，全美航班才剛停飛沒幾天，又碰上延誤，仍讓他覺得「非常可怕」。他還說：「最好有人趕快著手處理這些問題。」

另一名在南卡羅來納州查爾斯頓（Charleston）機場停機坪等待起飛的43歲旅客葛魯恩（Craig Gruen）說：「科技不斷出問題，讓我對這些系統愈來愈沒信心。」