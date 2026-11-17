網路故障監測網站Downdetector.com顯示，美國數家主要銀行的應用程式（App）與線上入口網站用戶今天回報服務中斷，其中摩根大通集團已排除網路攻擊的可能性。

法新社與路透社報導，這波服務中斷影響的對象包括美國銀行（Bank of America）、摩根大通集團（JPMorgan Chase）、合眾銀行（US Bank）、富國銀行（Wells Fargo），以及熱門轉帳應用程式Zelle。

Downdetector指出，服務異常的回報數量在美東時間下午2時左右達到高峰，隨後逐漸趨緩。

摩根大通在社群平台X發布聲明表示，公司「在本地端硬體系統中遇到與軟體漏洞相關的暫時性問題」，並補充「目前沒有證據顯示這與網路攻擊有關」。

聲明接著寫道：「部分客戶的服務處理時間比平時更長。」這家銀行業巨擘並承諾將在今天結束前全面恢復服務。

這起服務中斷事件起初引發外界對網路攻擊的擔憂。

近期全球接連發生多起資安與系統故障事件，令用戶神經緊繃，包括美國聯邦航空總署（FAA）上週實施全美停飛令導致航班大亂、微軟（Microsoft）全球電子郵件服務中斷。

此外，加密貨幣平台幣安（Binance）上月遭駭客竊取高達63億美元資金，創下加密貨幣史上最大規模失竊案；法國阿爾凱亞互助信貸銀行（Credit MutuelArkea）近期也成為網攻目標，損失約1億歐元。