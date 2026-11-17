美國聯合航空公司（United Airlines）今天通報「大規模系統中斷」。短短幾天前，聯邦航空總署（FAA）才因通訊故障影響航空交通管制，下令全美航班暫停起飛。

綜合法新社和美聯社報導，聯航系統中斷的原因及受影響航班數量，目前尚不清楚。這家美國主要航空公司表示，正努力讓「各項作業恢復正常」。

聯航透過官方社群平台X帳號，分別回覆兩名乘客的貼文時，發布上述聲明。這兩名乘客抱怨，航班因飛機重量檢查系統出現錯誤而被迫暫停起飛。

航班追蹤網站FlightAware顯示，截至今天傍晚，聯航共有418個航班延誤。

聯航電腦系統故障，是近日接連發生的重大技術系統故障事件的最新一起。

今天稍早，摩根大通（JPMorgan Chase）發生技術問題後，數千人通報無法登入美國幾家大型銀行的網路帳戶。

13日時，聯邦航空總署因新安裝的路由器故障，導致老舊的航管系統不堪負荷，下令所有航班暫停起飛。再前一天，微軟（Microsoft）的Outlook電子郵件服務也發生大規模異常。微軟14日表示，服務已全面恢復。