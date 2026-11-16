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和貝森特先打一架吧！川普：不介意黃仁勳復職 沒人證明黃樂是間諜

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「晶片戰爭」作者：輝達挑戰華府對中鷹派 調查不會止於黃仁勳

中央社／ 倫敦16日專電
暢銷書「晶片戰爭」作者、經濟史學者米勒指出，許多晶片公司往往會基於商業利益，主張自家產品應被允許銷往中國，過去黃仁勳領導之下的輝達（NVIDIA）不是例外，但輝達的政策遊說手法格外強勢，黃仁勳更直接衝撞美國管制措施的立論基礎。美聯社
暢銷書「晶片戰爭」作者、經濟史學者米勒指出，許多晶片公司往往會基於商業利益，主張自家產品應被允許銷往中國，過去黃仁勳領導之下的輝達（NVIDIA）不是例外，但輝達的政策遊說手法格外強勢，黃仁勳更直接衝撞美國管制措施的立論基礎。美聯社

暢銷書「晶片戰爭」作者、經濟史學者米勒指出，許多晶片公司往往會基於商業利益，主張自家產品應被允許銷往中國，過去黃仁勳領導之下的輝達NVIDIA）不是例外，但輝達的政策遊說手法格外強勢，黃仁勳更直接衝撞美國管制措施的立論基礎。

黃仁勳過往曾在接受媒體專訪時抨擊「對中鷹派」，形容這是「可恥」（shameful）的封號。輝達法務長泰德（Tim Teter）則傳出曾向美國商務部關切新加坡運算服務供應商Megaspeed遭調查情形。

米勒（Chris Miller）在英國「金融時報」（FinancialTimes）撰文提到，強硬作風以及黃仁勳過去幾年主張華府的對中政策「方向錯誤」，讓輝達在美國政壇樹立不少跨黨派敵人。對輝達的調查預計不會止於黃仁勳。

米勒分析，美國共和黨通常立場「親商」，但輝達的戰術惹怒部分資深議員。共和黨籍的美國聯邦眾議院外交事務委員會主席馬斯特（Brian Mast）今年稍早曾在社群媒體批評黃仁勳，質疑黃仁勳是在「為了向中國軍事企業銷售數以百萬計先進人工智慧（AI）晶片而努力奮鬥」。

此外，米勒認為，共和黨籍聯邦參議員班克斯（JimBanks）近一年投入許多心力，與政治色彩偏左的民主黨籍聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）合作，就是為了推動限制AI晶片出口的法案。黃仁勳最有力的友人、美國總統川普（Donald Trump）在遭遇期中選舉挫敗後，恐會因為國會調查他與輝達的關係，而進一步權勢受挫。

米勒指出，國會對川普政府未能落實嚴管對中出口的承諾感到挫折。黃仁勳風暴發生前，國會即已著手推動數項法案，目標為嚴加管制對中出口，包括聚焦晶片製造設備的「硬體技術多邊協調管制法案」（MATCH Act）、著眼AI晶片出口的「人工智慧看守法案」（AI Overwatch Act），以及要求追蹤晶片流向和位置的「晶片安全法案」（Chip Security Act）。美國的盟友預計也將面臨壓力。

另一方面，米勒認為，中國對海外資料中心服務的取得，預期也將受到進一步限制。中國企業透過像Megaspeed這樣的海外公司間接取得受管制的高階AI晶片，雖然輝達屢堅稱這類多位於東南亞的公司是「正常客戶」。

米勒指出，美方預計將持續調查輝達高層，調查工作不會止於黃仁勳。舉例而言，輝達是否曾試圖介入政府對Megaspeed的調查，卻未積極建立有效的法規遵循制度。隨著民主黨明年1月起主導國會，輝達曾為川普白宮宴會廳建設計畫贊助2500萬美元，此事恐將成為公司的包袱，而非資產。

米勒提到，輝達對華府科技政策的影響力將顯著減少。諷刺的是，相較於近期爭議對公司造成的損失，中國市場在輝達營收的占比其實不大。輝達有必要重整高階領導層、調整公司與華府的關係，並認知到「就算是美國最有價值的企業，也無法主導美國的對外政策」。

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