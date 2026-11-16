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民主黨人擬調查川普 美司法部告誡參議員保存相關紀錄

中央社／ 紐約15日綜合外電報導
美國總統川普。法新社
美國總統川普。法新社

美國司法部今天告誡可能成為下一屆參議院銀行委員會主席的民主黨參議員華倫，若她未能妥善保存涉及總統川普（DonaldTrump）調查的紀錄，可能面臨「重大法律後果」。

路透社報導，這是司法部（DOJ）就民主黨國會議員打算調查本屆政府或川普盟友，向他們提出的最新警告。

川普日前下令司法部調查民主黨議員「威脅」他人的行為，司法部長布蘭希（Todd Blanche）隨後表示已準備好與民主黨人交手。

休士頓聯邦檢察官芮茲（Aaron Reitz）寫信給民主黨籍麻薩諸塞州聯邦參議員華倫（ElizabethWarren），在信中表示華倫似乎「迫不及待想將未來的議事槌當作戰斧揮舞，獵取川普總統私人夥伴的頭皮」，意指究責川普盟友。

芮茲告訴華倫，須保存「你試圖將國會調查武器化和剝奪憲法賦予公民核心權力相關」的所有資料。

據報導，要求保存紀錄的通知，通常預示正式調查即將展開。華倫辦公室暫未回覆路透社置評請求。

芮茲在社群媒體張貼信函內容，川普於數小時後將其轉發至自家社群平台「真實社群」（Truth Social）帳號。

外界大致預期，待民主黨接掌國會後，參議院銀行委員會（Senate Banking Committee）首席議員華倫將出任委員會主席。

芮茲在致華倫的信函中引述她談到調查企業領袖的言論，「這釋出強烈信號：你打算將矛頭對準與川普總統關係密切的私人個體」。

收到類似信件的其他民主黨人，包含聯邦參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）和史羅金（ElissaSlotkin），以及預料領導聯邦眾議院監督暨政府改革委員會（House Committee on Oversight and GovernmentReform）的眾議員賈西亞（Robert Garcia）。

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