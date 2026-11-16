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美FDA拒核准Summit肺癌新藥 整體存活率未達顯著改善

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

美國食品暨藥物管理局（FDA）今天決定不予核准中國研發、並由Summit Therapeutics取得美國市場授權的肺癌新藥ivonescimab。這項決定使Summit擴大肺癌患者治療選項的計畫受挫，這款新藥原本是提供給接受治療後癌症仍持續惡化的患者。

路透社報導，FDA在正式回覆函中指出，後期臨床試驗雖顯示ivonescimab能顯著延緩疾病惡化，但未能證明整體存活率在統計上有顯著提升。整體存活率是衡量治療長期效益的關鍵指標，也是SummitTherapeutics藥品上市申請所依據的試驗主要評估項目之一。

FDA認為，僅憑延長無惡化存活期（progression-freesurvival）的效果，尚不足以支持核准這款藥物所需的效益風險評估。

Summit Therapeutics則主張，更長的追蹤時間有助證實藥物效益，並引用最新分析指出，在西方及亞洲患者的次群體分析中，藥物均顯示死亡風險降低。

據報導，Summit Therapeutics於2022年與中國康方生物（Akeso）達成協議，取得ivonescimab在美國、加拿大、歐洲及日本的相關權利，這筆交易金額最高可達50億美元。康方生物則保留這款藥物在中國及其他市場的權利。

英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）9月表示，將投資20億美元，與Summit Therapeutics合作進行臨床研究，探索ivonescimab與AZ旗下抗體藥物複合體（ADC）抗癌療法合併使用的效果。

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