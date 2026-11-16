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全美航班大亂第3天 運輸部長：預計16日完全恢復正常

中央社／ 紐約15日綜合外電報導

美國運輸部長達菲（Sean Duffy）今天表示，全美航班停飛命令引發的空中交通混亂可能還會持續一天，意味航空運輸恢復正常的時間表將再度延後。

綜合法新社和路透社報導，美國今天又有近2000架次航班取消，受影響的旅客已連續第3天滯留在美國各地機場，令外界不禁質疑，身為全球最大經濟體、以科技實力自豪的美國，為何會發生如此混亂的局面。

美國官員將13日發生的嚴重混亂歸咎於承包商在一處偏遠設施更換老舊電信線路時，因設備故障或人為失誤所致。

這是自2001年美國911恐怖攻擊以來，美國第二度下令全國航班暫停起飛。美國空域是全球最繁忙的空域之一。這項停飛令不僅讓美國空中運輸陷入混亂，也使外界對美國基礎設施老化問題感到憂慮。

美國總統川普今天打破連日來不同尋常的沉默，將這場混亂歸咎於前總統拜登。

川普堅稱，自己接手的是拜登政府留下的爛攤子，還說國會必須批准撥款，才能升級美國老舊的空中交通管制系統。

川普提及美國聯邦航空總署（FAA）時表示：「拜登政府把FAA搞得一團糟。」

川普說：「凡是他們經手的事，最後都變得一團糟。他們浪費大筆公帑，讓原本老舊失修的系統變得比當初更糟。」

FAA署長貝德福（Bryan Bedford）昨天表示，「最糟的情況已經過去」，全美各地航班預計在這個週末結束前就能恢復正常班表。

不過，運輸部長達菲今天上午指出，要讓飛機、機組人員和旅客抵達各自的目的地，實際上還需要更長時間。

達菲接受美國廣播公司新聞網（ABC News）訪問時說，「空中交通今天將逐漸恢復，但可能要到明天才能完全恢復正常」，並強調FAA首要任務是確保旅客安全。

達菲說，各航空公司正設法重新調整航班，以恢復正常營運。

達菲也斷然回絕外界要求他為此下台的呼聲，強調自己接手的是一套嚴重過時的空中交通管制基礎設施，其中包括他所說可追溯至1960年代的雷達設備。

達菲表示，目前沒有證據顯示這起事件涉及網路攻擊或其他惡意行為，但事故原因仍不明。

根據航班追蹤網站FlightAware，全美今天有超過1600架次航班取消、近3600架次延誤。

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