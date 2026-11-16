美國年輕男選民成關鍵搖擺族群 兩黨加緊競爭搶攻

美國共和黨在3日舉行的期中選舉大敗，調查顯示民主黨重新獲得年輕男選民支持。共和黨人仍在了解為何遭到這群選民背棄，民主黨人則研究如何將這股新力量化為更持久票源。

路透社報導，根據美國塔弗茲大學（TuftsUniversity）公民學習與參與資訊研究中心（Center forInformation & Research on Civic Learning andEngagement）估算，在這次美國聯邦眾議員選舉，約59%的18至29歲男選民投給民主黨候選人，僅37%投給共和黨候選人。

這與2024年美國總統選舉時大相逕庭。據美聯社調查，當時川普（Donald Trump）獲得56%的年輕男選民支持，比他的民主黨對手賀錦麗（Kamala Harris）高出14個百分點之多。

年輕男選民的意向如此迅速丕變，使其成為美國目前最具影響力也最難預測的選民群體之一。兩黨皆認為，若要在2028年贏得白宮寶座，這些人是關鍵。

塔弗茲大學做的選後調查還顯示，美國年輕選民之所以轉為支持民主黨，經濟焦慮是一大因素，外交政策也是考量，且其中男選民比女選民更傾向認為美國與伊朗戰爭是選前重要議題。

川普今年2月攻打伊朗，不僅引發美國汽油價格攀漲，也打破他2024年競選時許下避免讓美國捲入新戰爭的承諾，當時這項訴求獲得年輕男選民共鳴。

這回選後數小時，美國副總統范斯（JD Vance）便將共和黨敗選歸咎於對伊朗開戰。選前走遍美國南方大學替共和黨拉票的24歲保守派人士皮爾遜（CJPearson）上週也在社群媒體平台X發文表示，要贏回年輕男選民的支持很簡單，「結束伊朗戰爭，降低生活成本」。

儘管共和黨尚未正式進行選後檢討，但根據路透社訪問5名共和黨幹部與策士的說法，同陣營策略家和保守派人士已呼籲讓不受歡迎的伊朗戰爭結束，並採取措施來降低民眾生活成本。

共和黨內1名參與規劃期中選舉全國策略的幹部認為，這次選舉結果反映「選民的懲罰，而非政治版圖洗牌」，他預言年輕男選民仍將回頭支持共和黨。

1名參與這次共和黨聯邦眾議員選戰的策士則指出，未來民主黨可能在新國會過度擴權，例如推動不利於經濟成長的法案，造成美國經濟受挫，共和黨人屆時或可藉由怪罪民主黨來嘗試贏回年輕男選民支持。

與此同時，民主黨也在積極尋找方法來鞏固這批新爭取到的選民。黨內上週在美國科羅拉多州首府丹佛（Denver）舉行的未來發展會議上，便有1場討論以「我們對Z世代仍有哪些誤解」為題來探討爭取年輕選民的策略。

這次選舉帶頭協助民主黨全國委員會（DemocraticNational Committee）爭取年輕選民的紐約州參議員斯考菲斯（James Skoufis）告訴路透社，年輕選民期待民主黨在新一屆國會採取具體措施，包括終結川普關稅及降低住房成本。

美國哈佛大學（Harvard University）甘迺迪學院（Kennedy School）政治研究所（Institute of Politics）民調事務主任戴拉伏爾佩（John Della Volpe）分析說，年輕男選民並非任何政黨鐵票，他們「顯然會搖擺」，因此民主黨若能實現具體政策成果，便可能將這些新進選票留住一部分，甚至是全部。