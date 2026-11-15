911後最慘紀錄…更換系統當機全美航班停飛 川普歸咎拜登政府

美國聯邦航空署（FAA）13日因為航管系統嚴重故障，無預警下令全國航班實施就地停飛超過4小時，創下自911事件以來最大規模的全國停飛紀錄，導致全球航空交通與無數旅客行程大亂。FAA預計全國空中交通將在15日恢復正常。美國總統川普15日在自家社群媒體「真實社群」發文，將這起事件歸咎於拜登政府，並呼籲國會批准相關款項。

美國政府官員指出，這起事件可能是承包商L3Harris在升級老舊通訊系統時，新安裝的路由器出現問題，導致全美多座航空交通管制中心通訊系統超載，迫使當局下令全國航班暫停起飛。

川普發文說：「拜登政府是FAA的災難。他們經手的每件事都變得很糟。大筆資金被不明智地浪費掉，讓本就老舊且殘破的系統，變得比他們剛接手時更糟糕。我們對於飛航管制系統已掌握了專業知識與計畫，我們需要國會盡快撥款！我們的FAA團隊表現非常出色，而且已準備就緒。」

川普在約20分鐘後發布的另一篇貼文寫道：「如果國會批准這筆急需的空中交通管制資金，我們就能迅速且高效率地完成建設。它將是全世界最棒的系統。我們現行的航空管制系統有很大一部分已有50年的歷史。簡直荒謬！我們已展開相關工作，但這項工程應該一次到位，而不是零零散散、一點一滴地進行。國會必須批准這筆經費。拜登政府讓這項進程倒退好幾年！ 」