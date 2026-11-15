曾被視為川普接班人…共和黨期中選舉大敗後 傳副總統范斯考慮2028不選了

美國有線電視新聞網（CNN）引述知情人士報導，外界一度視為美國總統川普接班人的副總統范斯（JD Vance），在期中選舉共和黨大敗後，已認真考慮不角逐2028年總統大位。

范斯雖未做出最終決定，但CNN訪談范斯十多位盟友與顧問後發現，范斯正面臨個人政治雄心、重振「讓美國再次偉大」（MAGA）聯盟以及兼顧父親責任的拉鋸中。他們形容范斯致力重建幫助共和黨在2024年贏得大選的那股政治運動，但他對自己是否該領導這個運動仍存疑。

其中1名知情人士說：「無論他做出什麼決定，我都不會驚訝。他才42歲、還很年輕，如果當前政治環境無法使人取得成功，他完全有條件捲土重來。或許他的時機尚未到來。」

外界一度視為最有可能代表共和黨角逐2028年美國總統的范斯，尚未訂下宣布參選的時程，角逐白宮大位仍是選項之一。范斯部分盟友堅信他參選的可能性仍高。

范斯在美國期中選舉結束的隔天於社群媒體發長文，將共和黨大敗歸咎於美伊戰爭，使支持者認為他若角逐總統大位，可能的政策架構就是如此。

不過，范斯私底下與友人及鐵桿支持者交談時，態度似乎沒這麼篤定。知情人士指出，范斯今年初未做出參選承諾，而且他的第4個孩子在今夏出世，引發白宮內部揣測他可能暫緩角逐總統一事。

范斯一些忠實盟友認為，他未因期中選舉結果出現明顯的動搖，強調在選前這2年仍有很長時間，政治風向完全可能轉向對他有利的一面。他們仍深信，一旦范斯決定投入2028年選戰，他將在共和黨初選中占據主導地位。

具影響力的社會保守派倡議團體「美國原則計畫」（American Principles Project）主席希林（Terry Schilling）表示，范斯若基於政治權宜之計放棄參選，將是一大錯誤。

希林說：「他基本上已準備好擔任統帥，我們正步入最艱難的戰役之一。如果他不參選，反倒會讓我感到訝異。」