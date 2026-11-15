滑行跑道交會處擦撞！美邁阿密機場貨機、客機意外碰撞 已知2人傷

美國CBS新聞報導，官員表示，一架UPS貨機和巴拿馬航空（Copa Airlines）客機14日晚間在邁阿密國際機場發生擦撞，客機機上共172人，包括166名乘客和6名機組員，兩名乘客受到輕傷。

邁阿密–戴德郡消防局指出，一架UPS波音767貨機和一架巴拿馬航空737-800NG客機擦撞。

巴拿馬航空指出，客機從巴拿馬市起飛，於美國時間14日晚間9時左右在邁阿密國際機場降落，並在滑行前往航廈過程中發生擦撞。該公司表示，初步資訊顯示，當時兩架飛機都在滑行，貨機和客機機鼻左側發生接觸。

邁阿密國際機場公關總監格雷格．秦（Greg Chin）〉在聲明中說：「當地時間9時15分左右，一架抵達班機和一架飛離班機在兩條滑行跑道交會處發生接觸。目前沒有機場人員受傷相關通報。其他航班已被引導至其他滑行跑道，因此事故對機場營運沒有造成影響。」

格雷格．秦指出，巴拿馬航空班機有兩名乘客受到輕傷，機場醫護人員評估無須送醫。巴拿馬航空指出，客機已抵達航廈，所有乘客均已下機，其餘乘客與機組人員狀況良好。

擦撞事故原因仍待調查。此事發生之際，美國聯邦航空署（FAA）13日因為航管系統嚴重故障，無預警下令全國航班實施就地停飛超過4小時，創下自911事件以來最大規模的全國停飛紀錄，導致全球航空交通與無數旅客行程大亂。FAA預計全國空中交通將在15日恢復正常。