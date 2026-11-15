「13號星期五」驚魂夜！美國伊利諾州乙醇廠發現爆裂物 數千人疏散

美國伊利諾州中部一座乙醇廠昨天發現爆炸裝置，迫使市中心數千人進行疏散。調查人員搜索這座占地廣大的工業設施後，當局已排除存在其他威脅的可能，疏散令解除。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這枚爆炸裝置是在皮奧利亞市（Peoria）BioUrja Renewables工廠內發現的。皮奧利亞人口約11萬，位於芝加哥（Chicago）西南方約209公里。警方說，該工廠樓高數層，面積超過44座美式足球場。

綜合皮奧里亞市長阿里（Rita Ali）與警察首長狄克森（Brad Dixon）的說法，BioUrja收到一則涉及炸彈威脅的電子訊息，且訊息指包裹不只一個。警方在當地時間昨天下午1時過後接獲報案，隨後確認可疑包裹，並將該裝置的危險排除。

由於地方官員判定爆炸影響範圍可能達半徑1英里（約1.6公里），促使緊急應變人員預防性疏散市中心一帶逾5000名居民與工人。

到了今天下午，也就是事發約24小時後，調查人員完成廠區搜索，警方才解除疏散令，撤銷半徑1英里的爆炸警戒範圍。

阿里昨夜曾對記者直言該裝置是一枚「炸彈」，她今晚告訴CNN主播狄恩（Jessica Dean）：「過去兩天，我們經歷一場真實版『13號星期五』惡夢。」

阿里說，這座工廠目前生產燃料用及酒類產品用的乙醇，「光是想到這類設施內可能有爆裂物，就讓人非常不安」。

這起事件未造成人員傷亡，目前亦無人被捕。

美國聯邦調查局（FBI）與菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）共同主導調查，而ATF已證實目前尚未發現本案與恐怖主義有關，當局還在追查犯嫌下落。