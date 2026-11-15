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可望接掌美眾院民主黨團主席 劉雲平：全力支持台灣自我防衛

中央社／ 洛杉磯14日專電

美國國會挺台要角挑戰高位，聯邦眾議員劉雲平角逐眾院民主黨團主席，同額競選下，可望成為亞裔第一人。他今天向中央社表示：「我出生在台灣，3歲半來到美國。我全力支持確保台灣擁有自我防衛所需的一切。」

劉雲平今天出席北美台灣人律師協會（NATBA）活動，與加州最高法院大法官劉弘威（Goodwin Liu）對談，分享台灣移民家庭的成長經驗及民主法治等議題。前總統蔡英文、副總統蕭美琴為這場活動錄影致詞。

劉雲平接受中央社記者訪問，談到今年期中選舉：「美國人民傳達一個非常強烈的訊息，人們希望改變，希望降低物價，希望政府負起責任，也希望根除川普政府的貪腐問題。」

11月3日美國期中選舉，民主黨大勝，奪回眾議院多數席次。劉雲平宣布角逐的眾院民主黨團主席（House Democratic Caucus Chair）是民主黨在眾議院的領導職位，位居議長、多數黨領袖及多數黨黨鞭之後，負責主持黨團會議、協調黨內事務。

眾議院民主黨團預定18日舉行主席選舉，劉雲平是現任眾院民主黨團副主席，5日宣布角逐黨團主席，目前沒有其他競爭對手。

劉雲平挑戰黨團核心職位，可望打破亞裔紀錄，更是台裔第一人。

他說：「這次我沒有競爭對手，我將成為美國國會歷史上第一位亞裔黨團主席。我從來沒想過，自己有一天能成為260名民主黨議員的黨團主席。這一屆的新進議員更是水門案以來最多的一屆。」

美國聯邦眾議院共435席，民主黨這次大勝，預估取得約260席，共和黨約175席。

57歲的劉雲平是洛杉磯地區選出的聯邦眾議員，2014年首次當選之後連任至今，在國會服務將近12年。川普第一任期以來，劉雲平經常公開批評川普政府，活躍於美國政論節目，社群媒體擁有超過150萬追隨者。

中央社記者問他，未來當選黨團主席之後，遭川普政府暫緩的140億美元軍售是否是優先推動的要務？劉雲平回答：「對我來說，確實如此。我在台灣出生，3歲半來到美國，我全力支持確保台灣有自我防衛所需的一切。我全力支持台美關係，支持與台灣規模龐大的貿易關係。」

劉雲平座談時回顧家族歷史，祖父與外祖父來自中國大陸，早年曾對抗中國共產黨，失去一切之後轉往台灣；父母在貧困環境之中長大，因擔憂台灣可能遭到中共入侵，留學之後選擇在美國落地生根。他表示，基於自己的成長背景，「我很驕傲成為國會台灣連線的一員」。

劉雲平說：「我全力支持對台軍售，支持任何有助台灣自我防衛的措施，也支持擴大台美貿易。」

劉雲平提到自己是「台灣保證實施法」（Taiwan Assurance Implementation Act）共同提案人。這項法案於2025年12月由川普簽署生效，要求美國國務院至少每5年檢討一次對台交往準則，以強化美台關係。

眾院 自我防衛 蕭美琴 眾議院

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