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32人獲救！美郵輪遭撞翻無人罹難 川普發文感謝救難人員

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普發文感謝海岸防衛隊及第一線救援人員，並對重大撞船事故無人死亡感到驚訝。美聯社
美國總統川普發文感謝海岸防衛隊及第一線救援人員，並對重大撞船事故無人死亡感到驚訝。美聯社

美國路易斯安那州紐奧良13日發生嚴重船隻撞擊事故，一艘油輪撞上停靠在密西西比河畔的郵輪，導致船體進水翻覆，造成32人送醫，所幸無人罹難。美國總統川普（Donald Trump）事後在X發文，對這起重大事故沒有造成死亡感到驚訝，並特別感謝美國海岸防衛隊、執法人員及第一線救難人員的付出。

川普在貼文中表示，美國海岸防衛隊在路易斯安那州兩船撞擊事故中，無論是救援或其他相關工作，都有極為出色的表現。他也肯定執法單位及緊急救援人員，直言令人難以置信的是，這起嚴重撞船事故竟然沒有任何人死亡，雖然仍有32人送醫治療，但救援結果令人欣慰。

除了感謝救援團隊，川普也特別點名路易斯安那州長蘭德里（Jeff Landry），肯定他在這段艱難時期展現的領導能力。

蘭德里同樣透過X說明事故情況，指出一艘油輪在紐奧良密西西比河撞上郵輪，造成船體進水並最終翻覆。他表示，所有乘客均已確認下落，並將這次救援結果形容為奇蹟，感謝聯邦、州及地方各級第一線人員在危急時刻投入搶救。

這起事故發生於當地時間13日中午12時30分左右，遭撞的是美國郵輪公司旗下「美國傳承號」（American Heritage），當時正停靠在紐奧良港，準備讓乘客下船，卻遭「大西洋瀝青號」（Atlantic Asphalt）油輪撞擊。船體隨後進水並側翻，警消、海岸防衛隊及附近船隻立即展開救援，最終船上人員均獲確認安全，沒有任何人失蹤。

至於事故原因，當地相關單位初步懷疑油輪可能發生轉向系統異常，美國海岸防衛隊及國家運輸安全委員會已介入調查，確切肇因仍有待釐清。

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