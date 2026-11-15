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承包商路由器出包釀全美航班停擺 FAA預估15日恢復正常
美國聯邦航空總署署長預測，美國航空交通最快要到明晚才能恢復正常航班時刻表。此前，全美航班停飛，航空系統正逐步恢復運作。官員將這起事件歸咎於例行維護作業出錯。
路透社報導，根據航班追蹤網站FlightAware，截至美東時間今天晚間6時45分，各家航空公司當天已取消超過6150架次美國航班，另有逾7300架次延誤。
此前，由於空中交通通訊中斷，美國聯邦航空總署（FAA）下令全美航班停飛，導致13日約9200架次航班取消、7500架次延誤。Flight Aware表示，原定明天起飛的航班也已有逾530架次取消。
聯邦航空總署署長貝德福（Bryan Bedford）今天表示，他預期航空公司營運大致可在明晚恢復正常。他也為這次事件造成的航班混亂致歉，並補充說，目前系統仍維持穩定。
聯邦航空總署13日下令全美航班停飛，幾乎所有出境航班因此停擺近5小時。這是2001年911事件以來，全美航空交通中斷時間最長的一次，也是美國航空史上最嚴重的單日事件之一。
這起事件促使白宮13日在戰情室（Situation Room）召集緊急會議，各聯邦機構也紛紛動員，釐清這是否為網路攻擊。
不過，美國運輸部長達菲（Sean Duffy）今天表示，問題源頭已追查出來，是由聯邦航空總署承包商L3Harris在某處遠端設施安裝至少一台新路由器所引起的。
達菲在記者會上告訴媒體：「我們正設法釐清是否有人員疏失，也就是L3Harris的安裝或操作失誤所致，還是他們裝設了故障的路由器？我們尚未查明問題究竟出在哪裡。」
L3Harris表示，公司嚴肅看待這起事件，並正協助聯邦航空總署調查。受此影響，該公司股價在13日盤後交易中一度下跌約4%。
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