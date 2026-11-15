民主黨期中選舉大勝 黨內對川普與經濟路線分歧

美國民主黨在期中選舉取得壓倒性勝利後，本周齊聚丹佛。儘管與會人士一致認為，降低民生開支是首要任務，但對於如何達成目標、應從勝選汲取哪些教訓，以及如何與總統川普周旋，黨內仍存在分歧。

路透社和全國公共電台（NPR）報導，11月3日期中選舉後，民主黨預估將在聯邦眾議院取得至少255席，共和黨169席，另有十多席尚未分出勝負；在聯邦參議院，民主黨至少取得55席，共和黨44席，阿拉斯加州計票完成後，民主黨可能再添一席。

由「多數民主黨人」（Majority Democrats）主辦的「下一步」（What's Next）大會，早在民主黨選情超乎預期、創下水門案以來最佳選舉成績之前就已敲定。

● 立場往左偏還是向中靠攏 態度兩極

與會講者對於民主黨應採取更大膽的進步派政策，還是向中間路線靠攏，意見不一。這也凸顯各派在降低食品、醫療及住房開支方面的不同主張，以及如何在川普仍掌握總統否決權的情況下推動政策。

進步派加州聯邦眾議員、可能角逐總統的肯納（Ro Khanna）呼籲，民主黨應停止追逐中間路線，轉而擁抱更大膽的政策，包括全民醫療、課徵財富稅、將聯邦最低時薪訂為25美元（約新台幣800元）、大幅削減五角大廈預算，以及廢除美國移民暨海關執法局（ICE）。

相較之下，溫和派、同樣可能角逐2028年總統大選的賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）主張，民主黨應跳脫以意識形態檢驗立場的做法。他說，選民「根本不在乎」這類辯論，在意的是民主黨能否拿出政績。

● 民主黨該與川普合作或對抗？

丹佛這場集會最引人注目的辯論之一，就是川普仍入主白宮之際，民主黨應如何施政。

塔拉里格（James Talarico）是自1988年以來首位當選德州聯邦參議員的民主黨人，他呼籲民主黨與川普合作。

他說：「我們應該讓川普總統任期的最後兩年，成為美國歷任總統任內最有建樹的兩年。」這番話僅獲得零星掌聲。他接著說：「我們已厭倦被挑撥得彼此對立。」

然而，馬里蘭州聯邦眾議員拉斯金（Jamie Raskin）及歐巴馬政府時期的司法部長霍爾德（Eric Holder），則大致否定與川普妥協的做法。

預計明年1月出任眾議院司法委員會主席的拉斯金說，共和黨已淪為崇拜個人、帶有威權色彩的團體。

霍爾德則警告民主黨，不應一味追求跨黨派合作。他說：「如果我們躲回華府過去那套客套作風，尋求那些正在積極拆解我們制度的人認同，我們就會失敗。」

但紐澤西州州長薛瑞爾（Mikie Sherrill）提醒民主黨人必須謹慎，並形容川普是個不講誠信的人。

薛瑞爾說：「對川普來說，交易的藝術就是先摸清楚你想要什麼，再利用這點把你吃乾抹淨，接著不斷索取、索取、再索取，卻從不兌現承諾。我給塔拉里格參議員的建議是，如果川普想跟我們合作，我們就把議程列出來，讓他簽字。」

● 降低民生開支為第一要務 如何執行仍有歧見

幾乎所有在會上發言的人都同意，民主黨首要任務是降低生活成本，改善勞工家庭的生活。但對於如何達成目標，黨內仍有不同看法。

預計接任聯邦眾議院議長的民主黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）在會上遭一群抗議者打斷發言。抗議者指責他不夠積極，無法帶來改變，並要求由支持民粹進步派議程的人出任眾議院領袖。

肯納及馬里蘭州聯邦參議員范霍倫（Chris Van Hollen）則呼籲，透過民粹色彩較濃、由政府出資的經濟措施解決民生問題。

前運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）表示，民主黨不應自滿於眼前的勝利。

他認為，民主黨可以向川普政府學習兩點：「優先採取行動，從一開始就準備好推動政策，同時也要做好長遠規劃。」他並說，民主黨應一開始就展現強勢作為，接連推出一系列降低生活成本的法案。

● 憂浪費勝選契機 黨內籲切勿自滿

許多講者認為，這場勝利並非選民給予的長期授權，而是選民暫時給予民主黨一個解決國家問題的機會。

同樣可能角逐總統的亞利桑那州聯邦參議員加勒戈（Ruben Gallego）指出，許多2024年投票支持川普的西語裔選民，本月轉而支持民主黨。

加勒戈說：「但這並不是寫給民主黨的情書。這是一筆短期貸款，我們必須持續償還，否則就會失去這份支持。」