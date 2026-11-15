美國航空大癱瘓！超過2萬航班受影響 可能惹禍原因找到了

路透報導，美國航空系統13日發生近5小時的全國大癱瘓，影響超過2萬架次航班。美國政府官員指出，這起事件可能是承包商L3Harris在升級老舊通訊系統時，新安裝的路由器出現問題，導致全美多座航空交通管制中心通訊系統超載，迫使當局下令全國航班暫停起飛。美國聯邦航空總署署長貝德福德預估，航班營運要到美東時間15日晚間（約台灣時間16日早上）才能大致恢復正常。

根據航空追蹤網站FlightAware統計，13日全美約9200架次航班取消、7500架次延誤；截至美東14日下午4時15分（台灣時間15日凌晨5時15分），當天又有超過5300架次航班取消、近6300架次延誤。其中，達美航空、聯合航空及美國航空14日均取消約25%的航班，捷藍航空取消比例更接近45%。

美國運輸部長達菲14日表示，L3Harris公司 13日在至少一處偏遠設施進行例行維護，將老舊銅線通訊系統轉換為光纖，期間安裝的新路由器可能出現問題。官員向路透透露，阿肯色州及德州安裝的路由器都可能涉及故障。

達菲指出，新路由器每隔4至5秒就向其他路由器發出超過1000次連線請求，導致通訊系統超載，影響聯邦航空總署（FAA）設施與飛機之間的通訊，也干擾雷達系統。全美22座航路管制中心中，有17座受到波及。

由於當時無法確認故障原因，FAA為避免任何管制中心完全失去通訊能力，13日下令全國航班暫停起飛，幾乎所有出發航班停飛近5小時，創下2001年911恐怖攻擊以來最長的全國停飛紀錄。

不過，貝德福德（Bryan Bedford）強調，沒有任何管制中心完全失去運作能力，通訊也未全面中斷，主要問題是資料傳輸不穩定。FAA表示，目前系統維持穩定，正與L3Harris進行額外測試，確認是否還有其他潛在風險。

達菲表示，調查仍在進行，尚無法確定究竟是L3Harris操作人員或安裝人員失誤，還是路由器本身存在瑕疵。L3Harris聲明，嚴肅看待這起事件，正全力配合FAA調查。

這起故障一度引發國安疑慮，白宮13日緊急在戰情室召開會議，聯邦機關也調查是否涉及網路攻擊，直到後來才將問題追查至新路由器的安裝作業。

儘管FAA已於13日晚間解除全國停飛命令，仍有數萬名旅客受困機場。航空公司正重新調度機組人員及其他工作人員，並提供免費改票措施。貝德福德14日為事件道歉，強調目前系統維持穩定，預計美東時間15日晚間航空營運才能大致恢復正常。

這起事件凸顯美國航空交通管制系統老舊的問題。達菲指出，這批正在汰換的路由器已有約25年歷史，原本應在2006年完成更換。FAA每年花費10億美元維護老舊銅線系統，目前正加緊推動光纖升級，L3Harris表示，相關轉換工程已完成超過70%。